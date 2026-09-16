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US Open 2026 nu a fost de bun augur pentru Aryna Sabalenka. Care este, în realitate, sancțiunea primită de fostul lider mondial pentru atitudinea complet nepotrivită. Iată ce sumă are de plătit jucătoarea de tenis din Belarus.

Aryna Sabalenka, bună de plată după ieșirea nervoasă din finala US Open

Aryna Sabalenka (28 de ani) a pierdut șansa de a-și adăuga în palmares încă un trofeu. Tenismena a ratat ocazia de a deveni campioană la US Open pentru a trei oară consecutiv, aspect care nu i-a fost deloc pe plac. Acest eșec, cumulat cu faptul că a pierdut prima poziție în clasamentul WTA, a determinat-o să aibă un comportament neadecvat.

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Jucătoarea . Sportiva din Belarus nu s-a oprit aici, având un limbaj licențios la adresa unui cameraman. Aceste ieșiri nervoase nu au fost trecute cu vederea, dimpotrivă, au fost sancționate. Fostul lider mondial a fost taxat pentru atitudinea avută pe stadionul Arthur Ashe din New York.

Organizatorii turneului din Statele Unite ale Americii au fost prompți și au reacționat. Astfel, vedeta a fost sancționată în funcție de regulamentul aflat în vigoare la ora actuală. Potrivit , a fost pedepsită pentru „Abuse of Racquets or Equipment”, adică abuz/distrugere a rachetei sau echipamentului.

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Arbitrul sau supervizorii sunt cei care stabilesc amenda, în funcție de gravitatea și circumstanțele incidentului. Aryna Sabalenka a primit o amendă care se ridică la 7.500 de dolari. Acești bani reprezintă un procent de 0,27% din premiul total câștigat la această competiție. Mai exact, este vorba de un câștig care se ridică la 2,8 milioane de dolari.

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Mesajul transmis de Aryna Sabalenka, după US Open 2026

După ce a pierdut finala de la US Open, în favoarea rusoaicei Elena Rybakina, Aryna Sabalenka a încercat să țină un discurs. Jucătoarea din Belarus, care este , a făcut și o postare în mediul online. A subliniat că nu este rezultatul la care se aștepta, dar va munci mai mult pentru a reveni cu forțe proaspete în 2027.

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„Nu e sfârșitul la care visam… azi doare, dar mâine o luăm de la capăt. Felicitări, Elena Rybakina pentru un turneu și o performanță uimitoare aseară. Un tenis incredibil. New York, vă mulțumesc pentru dragoste, energie și atmosfera de neegalat. Să joc aici este întotdeauna special.

Ne vedem anul viitor, cu nerăbdare să mai fim încântați de ceva”, a transmis Aryna Sabalenka, pe pagina de Instagram, unde este urmărită de 5,7 milioane de fani. Eșecul de la US Open 2026 a venit la numai câteva zile după ce partenerul de viață, Georgios Frangulis, și-a aniversat ziua de naștere.