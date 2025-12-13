Sport

Aryna Sabalenka spune adevărul despre urletele pe care le scoate pe teren în timpul meciurilor: ”E groaznic”

Aryna Sabalenka a dezbătut un subiect interesant și anume urletele pe care le scoate în timpul meciurilor de tenis. De altfel nu este singura sportivă care face asta.
Valentina Vladoi
13.12.2025 | 16:15
Aryna Sabalenka a spus motivul pentru care urlă în timpul meciurilor. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Aryna Sabalenka a participat la o celebră emisiune tv din SUA. Printre altele, aceasta a primit o întrebare neașteptată, la care nu s-a ferit deloc să răspundă. Din contră, a oferit și câteva explicații.

Aryna Sabalenka a explicat de ce urlă în timpul meciurilor

Este bine cunoscut faptul că cele mai multe jucătoare de tenis scot sunete destul de puternice în timpul meciurilor. Maria Sharapova, spre exemplu, a fost la un moment dat criticată pentru acest aspect.

Și nici Aryna Sabalenka nu este prea departe. Cea mai bună jucătoare de tenis a momentului este destul de ”zgomotoasă” pe teren. Totuși, ea explicat și ce se întâmplă, de fapt, în timpul meciurilor.

Invitată în emisiunea „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, sportiva a fost întrebată dacă este conștientă de gemetele și strigătele sale din timpul meciurilor. Liderul WTA nu a ezitat să dea un răspuns.

Cum a reacționat sportiva când și-a dat seama ce sunete puternice scoate

Mai exact, Aryna Sabalenka susține că este pe deplin conștientă. Sportiva recunoaște însă că din păcate, ea nu își poate controla urletele. Și-a dat seama însă de acest lucru destul de târziu.

În timpul unui meci aceasta avea și un microfon, iar acela a fost momentul în care și-a dat seama cât de ”zgomotos” joacă. Sportiva spune că nu își dorește să deranjeze pe nimeni, însă nici nu poate controla situația.

„Nu am absolut niciun control asupra acestui lucru. Odată, am jucat un meci demonstrativ cu Novak Djokovic, iar ei mi-au pus un microfon. Mi-am dat seama că scoteam sunete și eram: «Doamne, e groaznic pentru oameni! Trebuie să le oferim dopuri de urechi!»

Nu vreau să deranjez pe nimeni. Am vrut să dau jos microfonul, dar cred că au oprit sunetul de pe el atunci când loveam mingea”, a fost răspunsul savuros al Arynei Sabelenka, conform Tennis World USA.

Ce spun studiile despre țipetele jucătoarelor de tenis

Menționăm faptul că acest subiect a fost dezbătut constant de-a lungul timpului. Cercetătorii au ajuns însă la concluzia că țipetele scoase în timpul meciului de tenis de către multe dintre jucătoare nu sunt un moft.

Mai exact, studiile au arătat că expirația puternică însoțită de un sunet ajută la eliberarea tensiunii din corp și la transmiterea energiei către lovitură. Acest lucru nu se întâmplă doar în tenis ci și atunci când vorbim despre artele marțiale.

Astfel, acesta este și motivul pentru care multe dintre jucătoarele de tenis ajung să țipe instinctiv în momentul în care lovesc mingea. Și cel mai probabil nici nu pot controla acest lucru. Pentru adversare însă, de cele mai multe ori acest lucru poate fi neplăcut.

