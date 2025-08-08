Sport

Aryna Sabalenka, topless spre deliciul fanilor! Cum s-a afișat numărul 1 mondial din tenisul feminin

Aryna Sabalenka a uitat complet de înfrângerea din seminfinalele de la Wimbledon. frumoasa sportivă din Belarus s-a pozat topless, fără griji, din vacanță
08.08.2025 | 09:23
Aryna Sabalenka și-a pus pe jar fanii. Foto: Colaj FANATIK

Aryna Sabalenka a demonstrat de multe ori că este o divă sexy în afara terenului de tenis! Sportiva din Belarus nu ezită să-și încânte fanii cu poze incendiare în costume de baie sau în rochii de seară elegante. Aflată în vacanță pentru a uita eșecul din semifinale de la Wimbledon, Sabalenka și-a uimit toți fanii cu o poză seducătoare.

Aryna Sabalenka, topless în vacanță. Frumoasa din Belarus și-a înnebunit fanii

După ce a pierdut finalele de la Australian Open și Roland Garros, Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial, nu a reușit nici măcar să acceseze actul final la Wimbledon, unde a pierdut în fața Amandei Anisimova. 

Înfrângerea din semifinală nu a durut atât de tare cât a durut faptul că Iga Swiatek, campioana de pe iarba londoneză, a învins-o categorică pe sportiva din SUA cu un scor istoric, 6-0, 6-0.

Departe de agitația din tenis și în așteptarea următorului turneu de Grand Slam, US Open, Aryna Sabalenka se relaxează în vacanță de unde a postat o poză care i-a înnebunit toți susținătorii. Sportiva din Belarus a împărtățit cu cei 3,3 milioane de urmăritori o fotografie topless, în care își trece mâna senzual prin părul ei lung și blond.

Aryna Sabalenka
Aryna Sabalenka și-a pus pe jar fanii. Foto: @arynasabalenka Instagram

Fotografia a făcut în doar două zile un număr impresionant de aprecieri, aproape 250.000, mult peste media pozelor în care Aryna este mult mai… îmbrăcată.

Sabalenka, antrenamente cu Novak Djokovic înainte de Wimbledon

Înainte de turneul de Grand Slam de pe iarba din Londra, Novak Djokovic și Aryna Sabalenka s-au antrenat împreună. Din păcate pentru cei doi, ambii au părăsit competiția în semifinale:

„A fost prima dată când m-am antrenat cu ea. Aș spune că orice succes pe care îl va avea de acum înainte ar trebui să îmi fie atribuit (n.r. râde). Lăsând gluma la o parte, avem o relație grozavă. Știu că are o echipă grozavă în spate, nu mă surprinde că se descurcă atât de bine.

ADVERTISEMENT

Îmi place personalitatea ei și modul în care își echilibrează interesele din afara terenului cu ferocitatea ei de concurentă. Merită să fie numărul 1, este foarte consecventă”, a spus „Nole”, printre multe altele, despre sportiva de pe locul 1 mondial în clasamentul WTA.

