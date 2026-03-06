Sporturi

Aryna Sabalenka, virală după ce a fost cerută în căsătorie. Cum au reacționat Novak Djokovic și soția sa, Jelena

Aryna Sabalenka este în mare vogă după ce iubitul ei i-a oferit inelul de logodnă. Novak Djokovic și partenera sa nu au stat departe de acest eveniment.
Alexa Serdan
06.03.2026 | 14:30
Aryna Sabalenka virala dupa ce a fost ceruta in casatorie Cum au reactionat Novak Djokovic si sotia sa Jelena
Aryna Sabalenka s-a logodit. Ce mesaj a primit de la Novak Djokovic și soția sa, Jelena. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Data de 3 martie 2026 rămâne una dintre cele mai frumoase pentru Aryna Sabalenka. Tenismena în vârstă de 27 de ani a devenit virală după ce a fost cerută în căsătorie. Georgios Frangulis, mai mare cu 10 ani decât sportiva, a achiziționat o bijuterie superbă.

Ce mesaj a primit Aryna Sabalenka de la Novak Djokovic

Aryna Sabalenka este una dintre cele mai bune jucătoare de tenis. Are un palmares uriaș în cariera profesionistă, iar acum este în mare vogă datorită faptului că i s-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe,

La scurtă vreme după ce s-a logodit cu alesul inimii sale a început să fie în centrul atenției. Afaceristul grec Georgios Frangulis, care anterior i-a lăsat un mesan inedit, nu s-a uitat la bani și a optat pentru o bijuterie făcută la comandă, cu un diament oval.

Imediat ce filmarea cu cererea în căsătorie a ajuns în spațiul public au apărut și felicitările. Printre mesajele primite de la colegi se numără Novak Djokovic. Sârbul are o relație foarte bună cu bielorusa, așa că nu este de mirare că a intervenit.

Comentariul său din dreptul filmării de pe Instagram este unul simplu, dar de mare efect. Acesta este realizat din 3 emoticoane în formă de inimă roșie, semn că este încântat de faptul că Aryna Sabalenka urmează să ajungă la altar cu alesul inimii sale.

În schimb, partenera de viață a tenismenului nu a fost zgârcită la cuvinte. „Felicitări, dragilor”, este mesajul pe care l-a lăsat Jelena Djokovic, pe aceeași rețea de socializare. Acesta este însoțit de mai multe emoticoane cu aplauze.

Paula Badosa, Carlos Alcaraz, Miki Buzărnescu și Lindsay Vonn au reacționat la rândul lor. Jucătoarea de tenis daneză Caroline Wozniacki și Barbora Krejčíková, originară din Republica Cehă, i-au transmis urări Arynei Sabalenka.

Cine a creat inelul de logodnă al Arynei Sabalenka

Aryna Sabalenka se mândrește cu inelul de logodnă prețios și cu o piatră uriașă. Iubitul ei, omul de afaceri Georgios Frangulis, a apelat la serviciile unui bijutier de renume, pe numele său Isabela Rangel Grutman.

Femeia este model, antreprenoare și filantropă. Aceasta se concentrează pe accesorii autentice, având o viziune inedită asupra modei din ziua de azi. De fiecare dată reușește să-și pună amprenta asupra bijuteriilor care ies din mâinile sale.

„Atât de fericită și onorată că am conceput acest inel de logodnă pentru un cuplu atât de special.  Vă doresc o viață plină de iubire și fericire”, a notat cea care a creat inelul după ce a analizat diamanul oval.

„Atât de talentată și specială, te iubesc”, a spus Aryna Sabalenka, după ce a urmărit clipul în care Isabela Grutman explică cum a realizat inelul de logodnă.

