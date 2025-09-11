„Aș da 2 milioane pe el acum”. Mitică Dragomir are un nou jucător favorit și un nou primar favorit!

Dumitru Dragomir a dat verdictul în cazul unui tânăr fundaș român. Fostul șef LPF a spus clar ce sumă ar plăti pentru transferul său. Cine este și primarul pe care „Corleone” l-a lăudat public pentru tot ceea ce face.

Dumitru Dragomir a avut doar cuvinte de laudă la adresa tânărului Mario Tudose, fundașul lui FC Argeș. Jucătorul a fost dorit de FCSB, însă nu a mai ajuns la campioana României, deși

Ulterior, fostul șef LPF l-a lăudat pe Cristian Gentea, primarul Piteștiului, Dragomir îl consideră foarte bun în meseria sa, iar ulterior, a spus câteva cuvinte și despre Dani Coman, președintele lui FC Argeș, pe care îl vede să conducă Liga Profesionistă într-o zi.

„Este singurul jucător de viitor pe postul ăla de fundaș central!”

„Eu aș da 2 milioane pe el. Uite-te aici ce spun. Este singurul jucător de viitor (n.r. – Mario Tudose) pe postul ăla de fundaș central. Știi ce se caută în lume acum? Numai fundaș central și vârf de atac. La bani mulți. Ăștia nu se fac… Nu vezi, până a făcut rost Spania de 2 puști, i-au trebuit 15 ani. Are talent, a început să joace.

La Pitești este o seriozitate extraordinară, de la primar. Normal că sunt în contre (n.r. – Gigi Becali și primarul Piteștiului) ca să ia jucătorul. Pentru un interes. Dar primarul ăsta, ăsta e primar adevărat, fii atent aici. Coman, conducător adevărat și antrenor foarte bun. Dacă nu ești mincinos, cum să fii conducător bun? Cei mai mari conducători ai lumii sunt cei mai mari mincinoși ai lumii. Între hoți, trebuie să faci să fii cel mai mare hot neprins.

„E primar adevărat Gentea. Se pricepe!”

Între politicieni, cel mai mare mincinos, să faci pe toată lumea să te creadă. Asta e politica. Domne, să spună adevărul. Proștii spun adevărul. Cine e om politic mare, te minte cu zâmbetul pe buze, te vinde cu zâmbetul pe buze, te vinde cu zâmbetul pe buze. Dani Coman e conducător. E conducător bun. El obligatoriu trebuie să fie în fruntea LPF. Sigur trebuie să fie conducător.

Cum e și Boc la Cluj, ăștia sunt primari adevărați. Ăștia care se dau rotunzi, câțiva primari, care nu au făcut nimic. Mai spun încă o dată. Gentea conduce orașul, are responsabilitate. E cum erau primii secretari înainte. Eu puteam face ceva până nu raportam primului secretar? Înainte era mult mai bine. E primar adevărat Gentea. Se pricepe, el aprobă sau nu aprobă, e șeful. Se ocupă și de fotbal, bravo, felicitări! Comunitatea are nevoie de conducători adevărați. E primar adevărat. Cred că o singură dată în viața mea l-am salutat, ne-am văzut”, a spus Dumitru Dragomir la emisiunea „Profețiile lui DON Mitică”.