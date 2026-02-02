Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Aș da 3 milioane de euro pe el”. Gigi Becali a anunțat transferul bombă pe care-l vrea la FCSB. Exclusiv

Gigi Becali a dezvăluit numele jucătorului pentru care ar oferi 3 milioane de euro. Patronul FCSB e încântat de un atacant român care evoluează în străinătate.
Iulian Stoica
02.02.2026 | 07:30
As da 3 milioane de euro pe el Gigi Becali a anuntat transferul bomba pe carel vrea la FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Care este jucătorul pe care Gigi Becali ar oferi 3 milioane de euro. Sursă foto: Colaj Fanatik
Gigi Becali pregătește o nouă lovitură pentru echipa sa. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, FCSB îl va transfera pe Joao Paulo de la Oțelul Galați. Întrebat despre jucătorii români, patronul roș-albaștrilor a oferit un singur nume pentru care ar oferi o sumă importantă de bani.

Denis Drăguș, lăudat la scenă deschisă de Gigi Becali

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali s-a arătat încântat de calitățile lui Denis Drăguș. Patronul FCSB susține că, după părerea sa, atacantul de la Gaziantep este cel mai bun jucător român și a transmis că, dacă va fi vreodată cazul, va oferi până la 3 milioane de euro pentru un transfer.

„Vorbesc ca principiu, ce aș reîncălzi. L-aș reîncălzi pe Drăguș, ca exemplu. El nu a fost la mine, dar aș da pe el și două-trei milioane de euro. El e fotbalist!

Aș da trei milioane de euro pe Drăguș. După părerea mea, Drăguș e cel mai bun fotbalist român de la ora asta. Pot să spun, fără să se supere Man, dar e peste el. 

Eu îl văd în alt sistem pe Drăguș, nu atacant. Îl văd aripă stânga. Eu spun ce cred, fiecare crede ce vrea. Așa am făcut până acum, am reușit și am luat milioane”, a declarat Gigi Becali.

Denis Drăguș, suspendat pentru barajul cu Turcia

Deși a terminat pe locul trei în preliminarii, România are în continuare șanse la calificarea la Campionatul Mondial. „Tricolorii” se vor duela cu Turcia la finalul lunii martie, însă Mircea Lucescu nu se va putea baza pe serviciile lui Denis Drăguș.

Atacantul a luat un roșu stupid în partida cu Bosnia și a primit o suspendare de două etape. În ciuda faptului că FRF a făcut apel la decizie, acesta a fost respins, iar atacantul nu va fi disponibil pentru duelul cu turcii.

Denis Drăguș și-a schimbat echipa în actuala perioadă de mercato. După o jumătate de sezon petrecută la Eyupspor, atacantul crescut de Farul Constanța s-a transferat, sub formă de împrumut, la Gaziantep, club la care a dat cel mai bun randament.

  • 3 milioane de euro este cota lui Denis Drăguș
  • 27 de selecții și 7 goluri a adunat atacantul la echipa națională

Gigi Becali, dezlănțuit înainte de FCSB - Csikszereda



Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
