„Aș merge până la 1,2 milioane de euro”. Gigi Becali, detalii despre negocierile pentru transferul lui Louis Munteanu la FCSB: „Poate se duc să-l păcălească pe Șucu!”

, dar italienii nu sunt de acord cu suma de transfer.

Gigi Becali, probleme la negocierile cu Fiorentina pentru Louis Munteanu

Gigi Becali a dezvăluit că a oferit 1.000.000 de euro pentru a îl cumpăra de la Fiorentina pe Louis Munteanu. Finalista Conference League nu este de acord și vrea 1.500.000 de euro în schimbul atacantului care în ultimele două sezoane a fost împrumutat la Farul.

„Eu vreau să fac echipă, Domnul să vrea. Eu vreau, dar am crescut de la 700 de mii la 1 milion la Louis Munteanu și au zis că să vadă, că nu cred că îl dau cu un milion, că vor un milion și jumătate. Eu atât nu dau. Un milion, un milion două sute aș merge.

Achiziție definitivă, normal, dar aici e vorba că și jucătorul are salariul mare. Sunt niște lucruri de pus în balanță. Nu poți să îi dai așa. Ei (n.r. – Fiorentina) au făcut și ei ofertă (n.r. – de prelungire). Dar jucătorul vrea să joace. Dar trebuie să îi dai oferta pe care o fac ei și e cam mare oferta. Se ajunge la vreo 30.000 de euro pe lună.

La al 3-lea, al 4-lea an ajungi pe la 40.000 de euro și e mult. Dacă ei scad și la salariu să ajungă la un 20.000 de euro pe lună, aș da. Și să crească în 5 ani. El a zis că o să comunice 1 milion, dar au cerut 1,5. Mai negociem. Până la 1,2 aș da”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Nu înțeleg de ce s-ar duce la Rapid”

În acest sezon de SuperLiga, Louis Munteanu a marcat nu mai puțin de 12 goluri și a oferit șapte pase decisive. Cota de piață a atacantului, conform transfermarkt.com, e exact suma pe care o vrea Fiorentina, 1,5 milioane de euro.

„Eu 1,5 milioane nu dau. Poate un milion trei sute să dau, să fiu indulgent. Dar 1,5 milioane nu. La salariu i-aș da cam 20.000 de euro în primă fază. Și în 5 ani de contract ar crește câte 2-3 mii de euro, până pe la 25.000 de euro.

Nu poți să arunci cu banii chiar așa. Nu e încă momentul în România. Va veni, dar nu acum. (n.r. – Când vă dă răspunsul?) Cică se mai duce și în altă parte, că mai are ofertă și din altă parte. Eu cred că se duce să îl păcălească pe Șucu. C

ine ar putea să fie altcineva? Rotaru nu are nevoie. Are atacanți. Nici Șucu nu știu. Că și el are patru atacanți. Poate să fie și de la Farul. Că Gică a zis că sunt și ei o opțiune.

Dar la Rapid nu înțeleg. Că se calcă pe picioare. Au atacanți. Rrahmani, Hasani, Burmaz, Krasniqi. Nu cred. Dar eu așa am dedus”, a adăugat patronul FCSB.

„Joci în Liga Campionilor, tu unde te duci?”

Gigi Becali a fost convins să crească oferta pentru Louis Munteanu după golul marcat în Farul – Universitatea Craiova 3-3. „Tu să fii Louis Munteanu. Și să zicem că ai oferte Craiova, Rapid și FCSB. Având în vedere că joci în Liga Campionilor, având în vedere valoarea echipei, tu unde te duci?

El dribleur nu e. Dar e foarte șiret și marcator. Și eu asta am nevoie. Dribleuri am. Ăsta e marcator. Ce gol a dat ieri cu latul. Nu dă oricine. A dat din unghi. Aseară a fost o fază care m-a convins.

Nu dădeam 1 milion. Șapte sute dădea. Faza de aseară m-a convins să dau un milion pe el”, a conchis latifundiarul din Pipera.

Gigi Becali, DETALII de la NEGOCIERILE pentru Louis Munteanu | INTRA si Rapid in CURSA?!