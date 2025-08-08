LIVE

AS Monaco – Inter Milano 1-0, live video, meci amical de lux. Calhanoglu, eliminat după o intrare dură

AS Monaco și Inter Milano se înfruntă vineri, 8 august, într-un meci amical. Vezi pe FANATIK.RO tot ce face echipa lui Cristi Chivu în Principat
Cristian Măciucă
08.08.2025 | 21:37
AS Monaco Inter Milano 10 live video meci amical de lux Calhanoglu eliminat dupa o intrare dura
AS Monaco - Inter Milano, live video, meci amical de lux. Cum arată echipa pregătită de Cristi Chivu. FOTO: hepta.ro

AS Monaco și Inter Milano dispută un meci amical de lux, vineri, 8 august, de la ora 21:00, pe stadionul „Stade Louis II” din Monaco. Pentru echipa lui Cristi Chivu, acesta este primul test adevărat de la revenirea din vacanță. Înaintea deplasării în Principat, „nerazzurri” și-au măsurat forțele doar cu echipa U23 a Interului. 

LIVE: AS Monaco – Inter Milano 1-0 (Akliouche 2)

Min. 35 – Calhanoglu vede direct cartonașul roșu pentru o intrare întârziată.

Min. 30 – Hradecki are o intervenție foarte bună la șutul din afara careului al lui Sucic.

Min. 22 – Camara are încă un șut periculos, dar Sommer este din nou atent și respinge.

Min. 20 – Sommer are o intervenție excelentă la șutul lui Camara

Min. 15 – Fază periculoasă a italienilor pe traseul Calhanoglu – Barella – Thuram, dar șutul francezului este deviat în corner.

Min. 7 – Barella șutează peste poartă din poziție bună.

Min. 2 – GOOOL AS Monaco!!! Akliouche deschide scorul cu un șut fantastic de la 16 metri.

Min. 1 – Start de meci!

Eliminată de Fluminense în optimile de finală ale Campionatului Mondial al Cluburilor, Inter Milano revine la perioada de pregătire cu adversari tari. Echipa lui Cristi Chivu s-a deplasat în Principat pentru un amical cu AS Monaco, formație care a terminat pe locul 3 în precedenta ediție de Ligue 1.

  • AS Monaco: Hradecki – Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique – Akliouche, Zakaria, Camara, Ben Seghir – Biereth, Ilenikhena; Rezerve: Kohn, Lienard – Diatta, Dier, Golovin, Mawissa, Ouattara, Salisu, Teze;  Antrenor: Adi Hutter;
  • Inter Milano: Sommer – Pavar, Acerbi, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco – Thuram, Lautaro; Rezerve: Di Gennaro, Taho – Asllani, Bonny, Carlos Augusto, Cocchi, Darmian, de Vrij, Dumfries, Esposito, Kamate, Mkhitaryan, Zalewski; Antrenor: Cristi Chivu.

Francezii, fără vedetele transferate în această vară, Pogba și Ansu Fati

Pe foaia de joc nu apar însă cele mai importante nume transferate de monegasci în această vară, cele ale lui Paul Pogba și Ansu Fati. Doar Eric Dier, adus de la Bayern Munchen, a prins banca de rezerve pentru acest amical de lux.

La Inter, Cristi Chivu nu a „spart banca” pentru întinerirea lotului. Antrenorul român se bazează pe revenirea din împrumut a fraților Esposito (Pio, 19 ani, de la Spezia și Sebastiano, 22 ani, de la Empoli) plus transferurile pe bani destul de importanți ale lui Yoan Bonny (atacantul de bază al lui Chivu în mandatul de la Parma) și Petar Sucic.

De asemenea, Inter a mai realizat și mutările definitive ale lui Luis Henrique și Nicola Zalewski (cel din urmă fiind doar împrumutat sezonul trecut de la Roma).

Inter încă îl așteaptă pe Ademola Lookman

Pentru Inter, cel mai important transfer al verii ar fi cel al lui Ademola Lookman. Atalanta ține însă cu dinții de atacantul nigerian și a refuzat deja o ofertă în valoare de 40 de milioane de euro. Fosta câștigătoare de Europa League nu este dispusă să se despartă de Lookman pentru mai puțin de 50 de milioane de euro.

Conform presei din „Cizmă”, șefii lui Inter vor reveni la masa negocierilor, atacantul nigerian fiind principala țintă pe care Cristi Chivu o are în acest mercato.

