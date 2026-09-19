Sport

Calculatorul a dat verdictul! La ce să se aștepte Chivu în AS Roma – Inter

AS Roma și Inter se vor întâlni, de la ora 19:00, pe Stadio Olimpico, în etapa 5 din Serie A. Inteligența artificială a prefațat duelul și a oferit o predicție cu 65% șanse de a se adeveri.
Gabriel Neagu
19.09.2026 | 11:18
Calculatorul a dat verdictul La ce sa se astepte Chivu in AS Roma Inter
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Calculatorul AI a prefatat derby-ul AS Roma - Inter. Sursa foto: colaj fanatik / hepta
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Inter și Roma sunt singurele echipe cu record perfect din Serie A după primele 4 meciuri ale stagiunii. Duelul direct este unul dintre cele mai așteptate meciuri ale debutului de sezon.

Calculatorul a dat verdictul pentru AS Roma – Inter

Duelul de pe Stadio Olimpico este așteptat să fie unul intens și nu doar prin prisma rivalității istorice dintre cele două cluburi. Inter și AS Roma sunt cele mai în formă echipe din Italia, iar cifrele vorbesc de la sine.

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Echipa lui Cristi Chivu are cel mai bun atac din Serie A, cu o medie de 2.7 goluri marcate per meci în ultimele 10 dueluri. Lautaro Martinez și Mahlen își aduc aportul în fiecare meci al ”nerazzurrilor”, vor să profite de ocazie și să învingă apărarea ”capitolinilor”. Totuși, pe plan defensiv, Inter are probleme: 1.2 goluri a primit, în medie, în ultimele 10 întâlniri.

În tabăra cealaltă, trupa lui Gian Piero Gasperini a înregistrat niște cifre apropiate valoric de Inter. AS Roma are o medie de 2.6 goluri per meci, iar pe plan defensiv se situează mult mai bine decât rivala. ”Giallorossi” au încheiat 5 din ultimele 6 meciuri disputate în Serie A fără gol primit.

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Calculatorul de inteligență artificială, dezvoltat de publicația italiană Gazzetta.it, a analizat cifrele și impactul pe care pot să îl aibă starurile în confruntarea directă. AS Roma și Inter ar propune un meci spectaculos pe Olimpico. AI-ul mizează că se vor marca peste 2.5 goluri în duelul care va decide liderul campionatului.

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Cristi Chivu are un palmares perfect împotriva lui AS Roma, din postura de antrenor. Românul are 2 victorii din tot atâtea meciuri. În turul sezonului trecut, Inter a învins pe Olimpico 1-0, în timp ce returul a consemnat o victorie zdrobitoare: 5-2.

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Cristi Chivu are probleme de lot

Cristi Chivu are probleme de lot înaintea duelului cu AS Roma. Antrenorul român nu se va putea baza pe serviciile lui Hakan Calhanoglu. Fotbalistul turc suferă de probleme musculare, la fel ca fundașul britanic John Stones. Lista indisponibililor este completată de Djed Spence. Deși nu a acuzat probleme medicale, fundașul sosit în această vară de la Tottenham nu se află la un nivel fizic destul de bun pentru a juca.

Problemele din tabăra ”nerazzurrilor” au fost analizate de Gazzetta.it. Jurnaliștii italieni au creionat un posibil prim ”11” pe care Cristi Chivu îl va folosi pe Stadio Olimpico: J. Martinez – Bisseck, Akanji, Bastoni – Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco – Thuram, L. Martinez.

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