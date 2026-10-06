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AS Roma se pregătește de mutarea într-o casă nouă, după ce cu rivala Lazio. Planul pentru noua arenă a fost aprobat.

Proiectul noului stadion al lui AS Roma a fost aprobat: ”Va fi important pentru oraș”

Pietralata, noua arenă a celor de la AS Roma, a fost astăzi dezbătut în conferința Consiliului Superior al Lucrărilor Publice. După o așteptare de 10 luni, acesta pare să prindă contur, întrucât a fost aprobat.

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Construcția arenei ar trebui să înceapă în martie 2027. Termenul de finalizare al lucrărilor este preconizat pentru anul 2030. Asta înseamnă că Stadio Pietralata va fi eligibil pentru EURO 2032, care se va disputa în Italia și Turcia.

”Îmi exprim satisfacția în numele ministrului Salvini. Sperăm ca lucrările să poată începe încă din anul centenarului clubului, în 2027. Acesta va fi un proiect important pentru oraș, nu doar la nivel sportiv, ci și la nivel social”, a spus Davide Bordoni, consilierul premierului italian Matteo Salvini, potrivit Gazzetta dello Sport.

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Italia va transmite, miercuri, către UEFA, lista completă a stadioanelor ce vor găzdui meciuri la EURO 2032. Trei arene au fost deja confirmate: Stadionul Pietralata (AS Roma), stadionul Flaminio (Lazio) și noul stadion din Milano.

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1,047 miliarde de euro este valoarea totală a construcției stadionului Pietralata

AS Roma va avea stadion de 5 stele

Noul stadion al ”capitolinilor” va avea o capacitate totală de 60.000 de spectatori și va fi încadrat în categoria 4 UEFA. Dintre acestea, 23.000 de locuri vor face parte din peluza dedicată ultrașilor lui AS Roma, transformând sectorul într-unul dintre cele mai mari și intimidante din Italia.

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Fațadele stadionului vor fi emblematice pentru AS Roma, integrând sigla pe latura nordică. Pe fațada sectorului opus, va putea fi zărit anul de înființare al clubului: 1927.

De asemenea, stadionul va avea integrat un adevărat hub comercial. La stadionul Pietralata se va construi un muzeu interactiv al clubului și un magazin dedicat fanilor. Acestea se vor întinde pe o suprafață de 1.600 de metri pătrați. Infrastructura stadionului va conține și 30 de spații comerciale. Întregul complex din nord-estul Romei va include și spații verzi.

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