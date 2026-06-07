AS Roma vs Bayern Munchen în finala de la Roland Garros! Cum s-a ajuns la acest duel într-un meci de tenis

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Italianul Flavio Cobolli îl va înfrunta pe germanul Alexander Zverev în finala masculină de la Roland Garros, după ce conaţionalul său, Matteo Arnaldi, s-a retras din competiţie înaintea semifinalelor din cauza unei afecţiuni virale.

Cobolli este fan înfocat al celor de la AS Roma

Arnaldi, care s-a calificat pentru prima dată în semifinalele unui turneu de Grand Slam după ce compatriotul său italian Matteo Berrettini s-a retras din cauza unei accidentări în timpul meciului din sferturile de finală, urma să-şi înfrunte bunul prieten, vineri seara, pe terenul Philippe-Chatrier.

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Jucătorul în vârstă de 25 de ani a declarat că a luat această decizie dificilă după ce a vomitat joi noaptea. Cobolli a ajuns în prima sa semifinală de Grand Slam după ce l-a învins în patru seturi pe Felix Auger-Aliassime, cap de serie numărul patru.

Născut la Florența, Flavio s-a mutat cu familia la Roma, în copilărie. Sportivul aflat pe locul 14 mondial a devenit rapid fanul celor de la AS Roma, mergând frecvent la meciurile echipei lui Totti. De multe ori chiar în galerie.

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Zverev este favorit să câștige primul Grand Slam din carieră

, iar câştigătorul va obţine primul său titlu de Grand Slam. Germanul, cap de serie numărul doi, a gestionat bine meciul cu tânărul ceh Jakub Mensik, în vârstă de 20 de ani, şi a obţinut o victorie solidă scor 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. El a ajuns în a patra sa finală de Grand Slam — şi a doua la Roland Garros.

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Jucătorul de 29 de ani a pierdut doar două seturi în cele şase victorii obţinute până acum, devenind al cincilea jucător activ care a ajuns în mai multe finale la Roland Garros. Zverev a fost la un set distanţă de titlu la Paris în 2024 şi a terminat, de asemenea, pe locul doi la US Open în 2020 şi la Australian Open anul trecut.

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Germanul e suporter declarat Bayern Munchen

Cei doi sportivi care se vor înfrunta duminică. Zverev pornește ca favorit, deoarece italianul va juca abia a 6-a finală ATP a carierei (are 3 titluri, la București și Hamburg în 2025 și la Acapulco în 2026). Neamțul are un palmares mult mai bogat, el având la activ 42 de finale, dintre care a câștigat 24, inclusiv cea olimpică de la Tokyo, 7 la turnee ATP 1000 și două la Turneul Campionilor.

La fel ca adversarul său, Zverev este microbist înfocat. Ultima lui intervenție a fost în momentul în care bavarezii au decis să nu-i prelungească angajamentul lui Tomas Muller. „Ca fan, cred că este o prostie să nu-l păstrăm. Cred că este o decizie proastă din partea lui Bayern”, a declarat Zverev anul trecut.

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Arena Philippe-Chatrier va găzdui în deschidere finala de dublu feminină, între favoritele numărul 1, Katerina Siniakova și Taylor Townsend, și favoritele numărul 2, Anna Danilina și Aleksandra Krunic, de la ora 12, ora României. Apoi, nu mai devreme de ora 16.00, este programată[ finala masculină.

Câștigătorii de la Roland Garros din ultimii zece ani:

2025 Carlos Alcaraz

2024 Carlos Alcaraz

2023 Novak Djokovic

2022 Rafael Nadal

2021 Novak Djokovic

2020 Rafael Nadal

2019 Rafael Nadal

2018 Rafael Nadal

2017 Rafael Nadal

2016 Novak Djokovic