„Aș fi vrut să mor eu” Motivul pentru care singurul supraviețuitor al tragediei Air India se va simți vinovat pentru totdeauna. Dezvăluiri dureroase

Vishwash Ramesh, singurul om care a supraviețuit miraculos prăbușirii avionului Air India, trece prin momente cumplite, în ciuda miracolului prin care a trecut. În avionul care a luat sute de vieți se afla și fratele bărbatului, care nu a avut parte de același noroc.

Singurul supraviețuitor al tragediei Air India se simte vinovat că a trăit

Cei doi se întorceau în Marea Britanie din India, dar numai unul a scăpat din infern. „Mi-am văzut fratele murind. Mă simt vinovat pentru totdeauna, aș fi preferat să trăiască el și să mor eu”. se afla în aceeași aeronavă și nu a reușit să scape. Cei doi și-ar fi dorit să stea unul lângă altul în avion, însă nu au prins locuri.

Vishwash a povestit că, în momentul impactului, a fost aruncat spre o deschidere în fuselaj. A scăpat cu câteva răni minore și a reușit să iasă târâș din epavă. „Am văzut oameni murind lângă mine. Am desfăcut centura, am împins cu piciorul și am ieșit. Nu pot uita ce am văzut”, a spus el.

Fratele lui a stat câteva rânduri mai departe. Nu a avut nicio șansă

Ajaykumar era așezat pe locul 11J, în timp ce Vishwash se afla pe 11A. Cei doi nu au reușit să stea împreună, deși au încercat să obțină locuri unul lângă altul. „Mi-am pierdut fratele în fața ochilor. Nu pot să nu mă întreb: `De ce nu am putut să-l salvez?` E un miracol că am scăpat. Fizic sunt bine, dar psihic mă simt îngrozitor. Aș fi preferat să nu fiu în viață”, a mai spus Vishwash, conform

În prezent, bărbatul se află în satul Diu, unde el și fratele său dețineau o mică afacere cu bărci de pescuit moștenită de la tatăl lor. La doar câteva zile după tragedie, miercuri, 18 iunie 2025, bărbatul și-a îngropat fratele, Ajay, în orașul lor natal, Diu.

Singurul supraviețuitor Air India și-a luas rămas bun de la fratele său

Vishwash, cu fața bandajată și vizibil afectat, a dus pe umeri sicriul fratelui mort. Îmbrăcat simplu, în blugi și o pânză albă tradițională, Vishwash a izbucnit în plâns de mai multe ori în timpul ceremoniei. Întreaga familie a venit la înmormântare: părinții, ceilalți frați și rudele apropiate. Procesiunea funerară a pornit din zona Patelwadi și s-a încheiat la crematoriul Koli Samaj, unde fratele său a fost incinerat.

Air India Flight AI‑171, un Boeing 787 Dreamliner cu 242 persoane la bord, s-a prăbușit pe 12 iunie 2025, la scurt timp după decolarea din Ahmedabad spre Londra Gatwick, provocând aproape 300 de decese. , care s-a aflat în rândul de lângă ieșirea de urgență și a scăpat miraculos, ieșind pe propriile picioare din infern.