AS47 și MApN, discuție finală despre promovarea Stelei în SuperLiga: „De ce la U Craiova s-a putut?” / „Nicio barieră pentru asociere”

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Asociația Steliștilor 1947 susține că a primit primul răspuns oficial de la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”, care confirmă că nu ar exista o interdicție expresă privind încheierea unei asocieri în participațiune. Suporterii steliști o consideră această soluție cheia pentru ca echipa de fotbal să poată evolua în SuperLiga.

AS47 a verificat modelul Universității Craiova

Demersul fanilor steliști a venit după în cadrul întâlnirii organizate la stadionul din Ghencea. Atunci, potrivit AS47, deoarece la Craiova ar fi fost vorba despre o asociere cu autoritatea locală, nu cu un minister.

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Pentru a clarifica situația, reprezentanții AS47 au solicitat oficial informații Ministerului Educației cu privire la contractul de asociere în participațiune încheiat în 2013 între Clubul Sportiv Universitatea Craiova, Primăria Craiova și societatea Blue Lions Capital. Întrebarea principală a vizat dacă a fost necesar un ordin de ministru sau un aviz special al Ministerului Educației pentru ca instituția aflată în subordinea ministerului să participe la asociere. Potrivit răspunsului publicat de AS47, Ministerul Educației a transmis că nu a fost nevoie de un astfel de aviz.

„Clubul Sportiv Universitatea Craiova este o instituție finanțată din fonduri proprii și subvenții. Pentru atragerea de fonduri proprii necesare bunei desfășurări a activității nu este necesar avizul Ministerului Educației, ci intră în atribuțiile conducătorului unității”, se arată în răspunsul publicat de suporteri Stelei. AS47 interpretează documentul drept dovada că asocierea în participațiune a fost posibilă fără modificări legislative și fără aprobări suplimentare din partea ministerului.

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Comparația dintre Craiova și Steaua

Într-o altă postare, asociația încearcă să demonteze argumentul potrivit căruia situația Universității Craiova ar fi diferită de cea a Stelei. Suporterii arată că CS Universitatea Craiova figurează în Registrul Sportiv ca instituție publică aflată în subordinea Ministerului Educației și citează articole din regulamentul de organizare al clubului care prevăd acest statut. Totodată, AS47 amintește că și CSA Steaua este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Apărării Naționale și susține că diferența dintre cele două situații nu este una juridică, ci ține de decizia autorităților de a promova sau nu un proiect de asociere.

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În aceeași postare, reprezentanții AS47 afirmă că modelul aplicat la Craiova a permis folosirea brandului aflat în proprietatea statului într-un proiect care a dus clubul până la câștigarea titlului și

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Întrebarea adresată CSA Steaua: „De ce la Craiova s-a putut?”

După răspunsul primit de la Ministerul Educației, AS47 a transmis o nouă solicitare către CSA Steaua, cerând explicații privind imposibilitatea invocată în cazul echipei din Ghencea. Răspunsul clubului, publicat marți de asociație, conține fraza pe care suporterii o consideră esențială: „Nu a fost identificată o dispoziție care să interzică expres asocierea în participațiune”. Pentru AS47, aceasta este cea mai importantă concluzie a corespondenței purtate cu clubul.

Reprezentanții asociației susțin că această formulare infirmă ideea potrivit căreia legislația actuală ar interzice o astfel de asociere și spun că, în opinia lor, nu mai poate fi invocat argumentul lipsei cadrului legal.

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CSA Steaua: nu există încă o propunere concretă

În același răspuns, CSA Steaua precizează însă că instituția nu are în analiză o propunere completă de asociere în participațiune și că nu a fost inițiată o procedură formală în acest sens. Clubul mai transmite că orice soluție privind organizarea activității fotbalistice poate fi analizată în cadrul legal și instituțional aplicabil și că planul transmis de AS47 a fost analizat. Suporterii critică răspunsul, pe care îl consideră unul prudent și lipsit de angajamente concrete, apreciind că instituția evită să își asume un calendar sau pași clari pentru realizarea unei eventuale asocieri.

Concluzia AS47: „Nu este nevoie de schimbarea legii”

Concluzia trasă de Asociația Steliștilor 1947 după schimbul de adrese cu Ministerul Educației și CSA Steaua este că nu există o interdicție expresă privind asocierea în participațiune și că modelul folosit în cazul Universității Craiova ar putea reprezenta un precedent. Totodată, reprezentanții suporterilor steliști susțin că, în opinia lor, promovarea Stelei în SuperLiga nu este blocată de legislație, ci de lipsa unei inițiative administrative care să conducă la încheierea unei astfel de asocieri.

De cealaltă parte, CSA Steaua nu afirmă în răspunsul transmis că o asociere este imposibilă, însă precizează că în prezent nu există o procedură formală și nici o propunere completă aflată în analiză.