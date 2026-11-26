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Edi Iordănescu (48 de ani) a semnat cu Watford și se pregătește să debuteze în Champioship, așa cum . Fostul selecționer a fost în negocieri cu englezii și în urmă cu doi ani.

Cum a ajuns Edi Iordănescu să o antreneze pe Watford

Mihăiță Pleșan, actual impresar, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA de ce nu s-au concretizat negocierile dintre Edi Iordănescu și Watford în urmă cu doi ani.

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„Să sperăm că va face lucruri bune. Eu l-am propus acum aproximativ 2 ani la Watford. Au fost multe discuții. Atunci au ales să meargă pe mâna aceluiași antrenor. Din ce am înțeles, mai fusese propus acolo și de cineva din Italia.

Sperăm să ne facă mândri, așa cum ne fac Chivu, Răzvan Lucescu… Dacă va avea rezultate, va fi foarte important și pentru ceilalți antrenori români”, a declarat Pleșan la FANATIK SUPERLIGA.

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Edi Iordănescu se pregătește de debuteze pe banca lui Watford

, pierdut de viitoarea sa echipă, scor 0-1. Iordănescu va avea o misiune dificilă în Anglia. Watford este pe locul 20, cu 15 puncte și urmează un program extrem de dificil.

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Programul lui Watford până la finalul anului 2026:

25 noiembrie, ora 21:45 – Watford – Blackburn Rovers

28 noiembrie, ora 17:00 – Derby County – Watford

5 decembrie, ora 14:30 – Watford – Millwall

8 decembrie, ora 22:00 – Birmingham City – Watford

12 decembrie, ora 14:30 – Queens Park Rangers – Watford

19 decembrie, ora 14:30 – Watford – Bolton Wanderers

26 decembrie, ora 17:00 – Portsmouth – Watford

29 decembrie, ora 21:45 – Watford – Wolverhampton