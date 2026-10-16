Așa a bătut-o Dinamo pe FC Botoșani! Golul lui Armstrong, cadru cu cadru, în 39 de imagini. Foto

ADVERTISEMENT

Dinamo și-a continuat seria pozitivă din SuperLiga contra lui FC Botoșani. „Câinii” s-au impus cu 2-0 în meciul disputat vineri pe Arena Națională, ambele goluri fiind marcate din lovituri de la 11 metri, transformate de Danny Armstrong și Cătălin Cîrjan. Fotoreporterul FANATIK a surprins în detaliu reușita scoțianului și modul în care a sărbătorit fotbalistul lui Dinamo.

Așa a bătut-o Dinamo pe FC Botoșani! Golul lui Armstrong, cadru cu cadru, în 36 de imagini

Dinamo a dominat meciul de pe Arena Națională cu FC Botoșani și a avut ocazii mari la poarta apărată de Anestis, însă primul gol a sosit dintr-o lovitură de la 11 metri. Arbitrul Rareș Vidican a arătat punctul cu var în minutul 81, după ce Anestis a ieșit neinspirat din poartă și l-a lovit pe Mărginean, iar cel desemnat să execute a fost Danny Armstrong.

ADVERTISEMENT

Omul momentului în SuperLiga a transformat fără emoții penalty-ul și a sărbătorit alături de coechipieri și de fanii prezenți pe stadion, iar fotoreporterul FANATIK a surprins în detaliu toate momentele golului, în nu mai puțin de 39 de imagini. Până la urmă, a mai beneficiat de un penalty, în prelungiri, în urma unui henț comis de Diaw, care a și văzut al doilea cartonaș galben. De această dată a executat Cătălin Cîrjan, care a transformat la rândul său, stabilind scorul final al , 2-0.

Știre în curs de actualizare