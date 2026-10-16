Sport

Așa a bătut-o Dinamo pe FC Botoșani! Golul lui Armstrong, cadru cu cadru, în 39 de imagini. Foto

Bogdan Mariș
16.10.2026 | 23:26
Asa a batuto Dinamo pe FC Botosani Golul lui Armstrong cadru cu cadru in 39 de imagini Foto
SPECIAL FANATIK
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Danny Armstrong (29 de ani) a deschis scorul dintr-o lovitură de la 11 metri în partida Dinamo - FC Botoșani 2-0. FOTO: Renato Anghelescu / FANATIK
Dinamo nu a avut o misiune ușoară contra lui FC Botoșani, însă a reușit să se impună cu 2-0. Primul gol al meciului a fost înscris de Danny Armstrong, dintr-o lovitură de la 11 metri.
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Dinamo și-a continuat seria pozitivă din SuperLiga contra lui FC Botoșani. „Câinii” s-au impus cu 2-0 în meciul disputat vineri pe Arena Națională, ambele goluri fiind marcate din lovituri de la 11 metri, transformate de Danny Armstrong și Cătălin Cîrjan. Fotoreporterul FANATIK a surprins în detaliu reușita scoțianului și modul în care a sărbătorit fotbalistul lui Dinamo.

Așa a bătut-o Dinamo pe FC Botoșani! Golul lui Armstrong, cadru cu cadru, în 36 de imagini

Dinamo a dominat meciul de pe Arena Națională cu FC Botoșani și a avut ocazii mari la poarta apărată de Anestis, însă primul gol a sosit dintr-o lovitură de la 11 metri. Arbitrul Rareș Vidican a arătat punctul cu var în minutul 81, după ce Anestis a ieșit neinspirat din poartă și l-a lovit pe Mărginean, iar cel desemnat să execute a fost Danny Armstrong.

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Omul momentului în SuperLiga a transformat fără emoții penalty-ul și a sărbătorit alături de coechipieri și de fanii prezenți pe stadion, iar fotoreporterul FANATIK a surprins în detaliu toate momentele golului, în nu mai puțin de 39 de imagini. Până la urmă, Dinamo a mai beneficiat de un penalty, în prelungiri, în urma unui henț comis de Diaw, care a și văzut al doilea cartonaș galben. De această dată a executat Cătălin Cîrjan, care a transformat la rândul său, stabilind scorul final al partidei de pe Arena Națională, 2-0.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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