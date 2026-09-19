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FCSB are derby în Bănie cu Universitatea Craiova, iar pentru Marius Baciu ar putea fi ultimul joc pe banca ”roș-albaștrilor”. Însă, antrenorul are parte de susținere chiar din partea vestiarului.

Susținere pentru Marius Baciu înainte de Universitatea Craiova – FCSB

Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, este încrezător că FCSB se poate impune în partida de la Craiova, din etapa a 10-a a SuperLigii, și a dezvăluit faptul că jucătorii sunt montați pentru a obține cele trei puncte și astfel Baciu să-și păstreze postul.

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”Eu întotdeauna am avut încredere în oamenii care pun suflet. S-a văzut atitudinea jucătorilor în meciul cu Petrolul, ambiția cu care au jucat. De unde știi că nu sare iepurele cu Craiova și ia cele patru puncte? Există varianta să ia trei puncte la Craiova, de ce nu?

Echipa, după aceea, intră trei săptămâni în pregătire și poate să-și facă o logică de joc. Echipa s-a văzut că mișcă, că vrea. Eu de la meciul cu PAOK n-am mai văzut presing cum a fost cu Petrolul timp de 10 minute. Asta înseamnă să ai atitudine.

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Din ce știu și din ce am înțeles pe acolo (n.r. – la bază) că jucătorii vor să joace și pentru Baciu, ca să nu plece. Acum, vom vedea. (n.r. – Se confirmă că jucătorii chiar îl vor pe Baciu la echipă?) Din ce am văzut eu și din ce am auzit de la bază, cam așa ceva”, a declarat Mustață, pentru .

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Este decisă deja soarta lui Baciu la FCSB?

După ce ”roș-albaștrii” au pierdut derby-ul cu Dinamo, patronul Gigi Becali i-a dat ultimatum lui Marius Baciu. Tehnicianului i s-au cerut patru puncte din întâlnirile cu Petrolul și Universitatea Craiova, astfel că are nevoie de victorie în Bănie pentru a nu fi dat afară.

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Însă, Valeriu Răchită a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că se așteaptă ca jocul din Bănie, programat sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 20:30, să fie , indiferent de rezultat, deoarece antrenorul s-a săturat de situațiile delicate în care este pus.

”Eu cred că va fi ultimul meci al lui Marius Baciu pe banca lui FCSB. Sunt zvonuri, nu știu dacă sunt adevărate, că Marius Baciu pleacă și dacă va câștiga cu Craiova pentru că s-a săturat să fie pus în postura de a spune ceva la conferința de presă, iar apoi să iasă patronul la TV și să spună cu totul altceva decât a spus el. Cred că a ajuns și Baciu la limita suportabilității și cred că va pleca”, a spus Răchită.

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Cine vine la FCSB în locul lui Marius Baciu

Gigi Becali așteaptă să vadă rezultatul meciului Universitatea Craiova – FCSB și apoi va lua o decizie în ceea ce-l privește pe Marius Baciu. În cazul unei despărțiri, FANATIK a aflat că de înlocuitor.

Unul dintre aceștia este Ianis Zicu, cel care a fost aproape să preia echipa după înfrângerea suferită în derby-ul cu Dinamo, scor 1-2, și care , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

A doua variantă ar fi întoarcerea lui Mirel Rădoi la cârma ”roș-albaștrilor”, după ce s-a despărțit de Gaziantep. FANATIK a aflat că tehnicianul ar fi dispus să revină, considerând că are o datorie morală față de nașul său.