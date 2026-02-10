Sport

”Așa am slăbit 15 kilograme”. Imaginile cu Serena Williams care au produs un scandal uriaș. Galerie foto

Serena Williams, în centrul unei dispute de amploare, după ce a dezvăluit cum a reușit să elimine 15 kilograme. Fosta jucătoare de tenis a fost taxată dur de fani.
Alexa Serdan
10.02.2026 | 17:15
Asa am slabit 15 kilograme Imaginile cu Serena Williams care au produs un scandal urias Galerie foto
Serena Williams, criticată pentru felul în care a slăbit. Sursa foto: Instagram.com
Cel mai recent eveniment din Statele Unite ale Americii a adus în lumină o ipostază surprinzătoare. Oamenii au reacționat în număr mare când au văzut imaginile cu Serena Williams. Ce i-a determinat să izbucnească.

Serena Williams, criticată pentru felul în care a topit kilogramele

Serena Williams se bucură de cea mai bună formă de când s-a retras din competiții. Fosta tenismenă nu a topit doar inimile celor care o urmăresc în spațiul online, ci și kilogramele. A făcut acest pas cu ajutorul unei soluții neașteptate.

Ajunsă la vârsta de 44 de ani, americanca a mărturisit că a apelat la soluțiile de slăbit ale companiei de telemedicină Ro. A slăbit 15 kilograme pentru că a recurs la versiunea sintetică, medicamentoasă, a unui hormon.

Concret, este vorba de hormonul GLP-1, responsabil cu reglarea glicemiei și a apetitului. Ulterior, vedeta a semnat un contract avantajos cu această firmă. Imediat ce a devenit brand ambasador reclama a început să circule peste tot.

Așa a ajuns la Super Bowl 2026, unde mulți au pus-o la zid pe fosta lideră mondială pentru alegerile sale. Serena Williams a fost aspru criticată pentru spotul publicitar de doar 30 de secunde în care își injectează hormonul de sațietate cu ajutorul unui stilou injector (pen).

”Mă mișc mai bine de când folosesc Ro”

„Folosesc Ro. Am pierdut 15 kilograme folosind GLP-1. Sunt mai sănătoasă cu Ro. Sunt susținută pe Ro. Există opțiuni de GLP-1 aprobate de FDA (n.r. – Administrația pentru Alimente și Medicamente), inclusiv sub formă de pastilă.

Expertiză în slăbire în care am încredere. Mă mișc mai bine de când folosesc Ro, mă simt mai bine de când folosesc Ro.

Sunt Serena Williams. Iar asta sunt eu folosind Ro”, spune fosta jucătoare de tenis, pe fundalul reclamei care a rulat la cel mai important și urmărit eveniment sportiv care are loc în Statele Unite ale Americii.

Ce critici a primit Serena Williams după ce a slăbit

Serena Williams a acordat mai multe interviuri în care a discutat despre dificultatea de a elimina kilogramele în plus. I-a fost extrem de greu să revină la o formă fizică bună, mai ales după ce a devenit mamă a doua oară.

La un moment dat, sportiva care a introdus-o pe Maria Sharapova în Hall of Fame a recunoscut că a apelat la o metodă controversată. Acum, rețelele de socializare au fost invadate de numeroase mesaje și critici.

Majoritatea celor care navighează pe Internet sunt contrariați de această asociere complet surprinzătoare dintre fosta jucătoare de tenis, cu un palmares de 23 de titluri de Grand Slam la simplu, și compania de telemedicină.

„Cea mai dezamăgitoare sportivă din toate timpurile”, „Să te căsătorești cu un miliardar nu este suficient? Acum trebuie să ne faci să luăm otrava ta?”, sunt o parte dintre reacțiile de pe rețeaua X.

„Cu adevărat trist că una dintre cele mai mari sportive din lume promovează fără rușine medicamente de slăbire. Nimeni nu ar trebui să fie încurajat să ia astfel de medicamente, mai ales de către un model și un simbol al sportului”, a completat un alt utilizator.

Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
