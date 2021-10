Așa arată azi casa unde s-a născut marele Gică Hagi. „Regele” n-a mai fost acolo din 2005. Cine stă acum în ea. Reportaj exclusiv Fanatik

Gică Hagi, cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor s-a născut pe 5 februarie 1965, în satul Săcele, județul Constanța, într-o casă modestă, aflată la marginea așezării. Astăzi, în curtea casei părintești aleargă alți copii, străini de familia Hagi și de amintirea trecerii pe acolo a „Regelui”.

La doar 9 ani, în 1974, s-a mutat împreună cu familia la Constanța, goniți din Săcele de colectivizare și de timpurile noi, prea complicate pentru machedonii din sat, învățați să muncească temeinic pentru neamul lor, nu și pentru Partidul Comunist Român.

„Copilăria mea la Săcele a fost ca a oricărui copil de la sat. Eu m-am născut ca să joc fotbal, le-am arătat acest lucru părinţilor prin toate manifestările mele. Primul cadou – şi singurul pe care li l-am cerut vreodată! – a fost o minge. Am primit-o la cinci ani, deşi o cerusem când aveam trei” – Gică Hagi

În numele părinților săi, Iancu și Chirața, Gică nu a uitat de unde a început toată povestea și acum două decenii a răscumpărat casa din Săcele, ajunsă între timp pe mâini străine.

La început, după ce Gică a reintrat în posesia casei natale, aici a locuit un băiat amărât, care a plecat într-o zi și nimeni nu a mai știut de el. Vecinii au aflat de asta doar după ce au găsit câinii aproape morți de foame, în lanțuri. Apoi, cât în casa părintească a lui nu a mai stat nimeni, au venit și hoții, care au furat ce le-a picat prin mână: lemne, acareturi sau țigla de pe casă.

Mereu pe fugă, în goana carierei, a hotărât atunci să nu lase casa părintească în paragină și a vorbit cu o femeie din sat, Elena Iamandeiu, pe care a lăsat-o să se mute în incintă cu cei 5 copii ai ei. Fără posibilități, femeia ceruse oricum ajutor de la primărie, iar mâna întinsă de „Rege” a scos-o din impas exact când trebuia.

Condiția pusă de Hagi a fost ca ea să se îngrijească de gospodărie și să nu dărâme nimic, iar femeia – de loc din comuna Lopătari (județul Buzău) – a respectat partea ei de înțelegere. Mai ales că Gică i-a donat gratis și casa în care a crescut, și terenul aferent.

O singură dată a mai trecut Gică Hagi prin locurile natale, prin 2005, când le-a arătat lui Ianis și Kirei casa părintească, curtea și ulița pe care a deprins tainele fotbalului.

„A fost o perioadă foarte frumoasă. Am ţinut să-i duc acolo şi pe copiii mei când au crescut. Au văzut toate animalele, erau încântaţi! Eu am crescut cu toate animalele acestea şi am crescut bine! În aer liber, afară. Dezvoltarea unui copil e mult mai bună afară decât în casă” – Gică Hagi