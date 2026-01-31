Sport

Așa arată competiția bogaților! Top 10 echipe după încasările din prima fază a Champions League. Pe ce loc se află PSG

Cum arată topul echipelor la încasări în actualul sezon din UEFA Champions League. PSG, câștigătoarea en-titre, ocupă o poziție surprinzătoare în clasament.
Iulian Stoica
31.01.2026 | 08:00
Asa arata competitia bogatilor Top 10 echipe dupa incasarile din prima faza a Champions League Pe ce loc se afla PSG
Cum arată top 10 al încasărilor din Champions League. Sursă foto: Colaj Fanatik
„Faza Ligii” din UEFA Champions League a ajuns la final, iar cluburile de top de pe continent își cunosc deja statutul pentru următoarea parte a sezonului. Cum Liga Campionilor este competiția bogaților, încasările de până acum nu sunt de neglijat. Ce formații au primit cei mai mulți bani de la forul european.

Top 10 echipe după încasările din prima fază a Champions League

Prima parte a UEFA Champions League a ajuns la final, iar Arsenal a ocupat prima treaptă a clasamentului cu maxim de puncte. Cum „tunarii” au victorii pe linie, era de așteptat ca încasările să fie măsură.

Noul format al Ligii împarte 850 de milioane de euro dintr-un fond total de 2,47 miliarde de euro la formațiile ce participă în „Faza Ligii”. Încasările sunt consistente, astfel că simpla participare la competiția bogaților rotunjește semnificativ contul fiecărui club.

Toate cele 36 de cluburi participante au primit câte 18,62 milioane de euro ca bonus de participare în faza grupelor, sume împărțite egal. În plus, fiecare victorie a adus 2,1 milioane de euro, iar un rezultat de egalitate 700.000 de euro. Sumele nedistribuite aferente egalurilor au fost repartizate „proporțional cu clasamentul din faza grupelor”.

La finalul primei părți a competiției, presa din Franța a făcut un top, iar clasamentul o plasează pe Arsenal în fruntea cluburilor cu cei mai mulți bani primiți, 59,74 milioane de euro. Inter ocupă locul 10, cu 37,61 milioane de euro, iar PSG, campioana en-titre, se află doar pe locul 11, cu 36,60 milioane de euro. De menționat că aceste sume nu includ bani din drepturi TV sau alte bonusuri, ci doar veniturile generate de rezultate și clasare.

Topul încasărilor din „Faza Ligii”:

  1. Arsenal – 59,74 milioane €
  2. Bayern München – 57,33 milioane €
  3. Liverpool – 54,92 milioane €
  4. Tottenham – 53,90 milioane €
  5. FC Barcelona – 52,89 milioane €
  6. Chelsea – 52,57 milioane €
  7. Sporting CP – 52,26 milioane €
  8. Manchester City – 51,94 milioane €
  9. Real Madrid – 37,93 milioane €
  10. Inter Milano – 37,61 milioane €
  11. PSG – 36,60 milioane €

Cum s-au descurcat românii în „Faza Ligii” Champions League

Ultima rundă din UEFA Champions League nu a fost favorabilă jucătorilor români din competiție. Dennis Man a evoluat doar o repriză în înfrângerea PSV-ului cu Bayern, scor 1-2, iar echipa olandeză a încheiat pe locul 28 în faza grupelor.

În schimb, Vlad Dragomir s-a remarcat printr-un gol spectaculos în meciul Pafos – Slavia Praga. Deși ciprioții s-au impus cu 4-1, echipa nu s-a calificat mai departe și a terminat pe locul 26, diferența fiind stabilită doar de golaveraj.

Singurul român care a ajuns mai departe este Cristi Chivu. Inter a câștigat deplasarea de la Dortmund, scor 0-2, însă acest rezultat nu a fost suficient pentru ca nerazzurri să prindă un loc între primele opt. Formația condusă de român a încheiat pe locul 10, cu 15 puncte acumulate.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
