Așa arăta Irina Rimes cu 10 ani în urmă când nu apărea la PRO TV. Artista e total schimbată

Artista Irina Rimes este în prezent una dintre cele mai cunoscute figuri muzicale de la noi. Totuși, cu peste un deceniu în urmă, bruneta arăta total diferit și abia dacă ar fi fost recunoscută de către fanii ei de acum.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jurata de la Vocea României a fost surprinsă când se afla pe scenă și în urmă cu 10 ani. Pe atunci, solista originară din Republica Moldova era foarte diferită ca înfățișare, dar și ca preferințe în vestimentație.

Irina Rimes a cunoscut succesul și peste granițele României abia în 2016, când a lansat piesa Visele, un hit care a propulsat-o în industria muzicii drept o cântăreață de mare renume.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum arăta Irina Rimesc cu 10 ani în urmă, înainte de PRO TV și cum își spunea pe scenă

În vârstă de 29 de ani, Irina Rimes se bucură și în momentul actual de o mare popularitate și în mediul online. Aceasta e urmărită de aproape 700 de mii de persoane care așteaptă cu sufletul la gură noutățile postate de vedetă. Cu un deceniu în urmă, însă, artista abia dacă ar fi fost recunoscută.

Totodată, cu apariții pe scenă, dar și în cadrul evenimentelor ceva mai diferite ca acum, Irina Rimes avea și părul mai lung. Solista se bucura de o tunsoare clasică acelor vremuri care o făcea să semene cu o școlăriță.

ADVERTISEMENT

Vedeta celor de la PRO TV avea o apariție la care nu mulți s-ar aștepta, pe vremea când era interpretă la diverse petreceri. Talentul său muzical a propulsat-o în cele din urmă pe șatenă în rândul starurilor de la noi.

Albumul pe care l-a lansat în urmă cu câteva zile este în stil trap, iar cu peste 10 ani în urmă chiar și acest detaliu era diferit în cazul celei care își spunea “Remesh” atunci când participa la concerte și alte evenimente.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mai mult, numele real din buletin al Irinei Rimes este cel de Rîmeș. Cântăreața a preferat să nu îl folosească în forma lui din actul de identitate pentru ca fanilor să le fie mai simplu să o recunoască.

Mai mult, Irina Rimes a participat în Republica Moldova în concursul “Fabrica de staruri”, în anul 2012, acolo unde a înregistrat un mare succes. Câțiva ani mai târziu a căpătat și o mare popularitate peste granițe, datorită primei sale piese ofciale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Da, este o schimbare totală, în general vreau să pun punct la tot ce am făcut până acum și să încep o carieră nouă, de la zero. Mi-au zis IRRA, mă rog, așa sunt numită acasă. Și producătorul meu a zis că este un nume ideal și am zis de ce să nu punem numele IRRA proiectului?”, mărturisea Irina Rimes în trecut despre începuturile ei muzicale.