Așa arată locul de poveste ales de Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez pentru nuntă. 6 piscine și camere de peste 1000 de lire pe noapte. Foto

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo (41 de ani) și Georgina Rodriguez (32 de ani) se pregătesc pentru unul dintre cele mai importante momente din viața lor. După aproape un deceniu de relație, , iar alegerea locației pentru nuntă este una grandioasă.

Hotelul de lux în care Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez vor face nunta

Conform , nunta dintre Cristiano și Georgina ar urma să aibă loc la Savoy Palace, unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Madeira. Complexul din Funchal oferă condiții impresionante pentru oaspeții săi și este obișnuit să găzduiască evenimente exclusiviste.

ADVERTISEMENT

Savoy Palace este un hotel de cinci stele din Funchal, capitala insulei Madeira. Proprietatea dispune de sute de camere și apartamente, mai multe restaurante și baruri, spații dedicate evenimentelor și un centru spa. Hotelul este cunoscut în special pentru facilitățile sale premium.

Printre acestea se numără nu mai puțin de șase piscine, inclusiv o piscină infinity amplasată pe acoperiș, de unde oaspeții pot admira Oceanul Atlantic. Cei dori miri ar urma să beneficieze de cele mai exclusiviste servicii disponibile în cadrul complexului. În trecut, familia lui Cristiano Ronaldo a mai fost văzută cazată la Savoy Palace.

ADVERTISEMENT

Ce include localul în care Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez fac nunta: șase piscine, inclusiv una infinity cu vedere spre Oceanul Atlantic

Unul dintre principalele puncte de atracție ale hotelului este zona piscinelor. Savoy Palace are nu mai puțin șase piscine, iar una dintre cele mai spectaculoase este cea infinity de pe acoperiș. Priveliștea asupra oceanului reprezintă unul dintre elementele care transformă hotelul într-o destinație de lux.

ADVERTISEMENT

Oaspeții au la dispoziție și alte piscine, inclusiv una de 18 metri, astfel că proprietatea poate oferi o experiență completă chiar și pentru cei care își doresc să petreacă cea mai mare parte a timpului în interiorul resortului. Hotelul oferă și acces la alte facilități din complexul Savoy, ceea ce crește și mai mult nivelul serviciilor disponibile pentru clienții săi.

ADVERTISEMENT

Cât costă o noapte în hotelul în care vor petrece Cristiano și Georgina

Tot presa britanică scrie că o cameră din zona exclusivistă The Reserve poate ajunge la aproximativ 1100 de lire sterline pentru o singură noapte de cazare. La acest preț, . Zona The Reserve este destinată clienților care își doresc o experiență exclusivistă, cu facilități și servicii suplimentare.

Majordom disponibil 24 de ore din 24 la petrecerea de nuntă a lui CR7 și Georgina Rodriguez

La Savoy Palace, luxul nu se oprește doar la camere și piscine. Oaspeții cazați în zona exclusivistă a resortului au acces la servicii de majordom disponibile non-stop, astfel încât personalul hotelului poate răspunde solicitărilor pe tot parcursul zilei și al nopții.

ADVERTISEMENT

Hotelul pune la dispoziție și un spa de lux, tratamente pentru relaxare, masaje și tratamente faciale, dar și o sală de fitness disponibilă 24 de ore din 24. Pentru un eveniment precum nunta lui Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, facilitățile hotelului permit invitaților să aibă la dispoziție aproape tot ceea ce au nevoie fără să părăsească proprietatea.

Ballroom pentru până la 1000 de persoane

Savoy Palace are și spații dedicate evenimentelor de amploare, așa cum este nunta dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Grand Ballroom poate găzdui până la 1000 de persoane, ceea ce face ca hotelul să fie potrivit pentru o nuntă cu un număr mare de invitați.

Pe lângă sala principală, complexul dispune de mai multe spații care pot fi utilizate pentru recepții, cine și alte evenimente private. Hotelul are în total aproximativ 350 de camere, iar dimensiunea sa permite organizarea unor evenimente importante fără ca invitații să fie nevoiți să se deplaseze în alte locații pentru cazare.

Cum arată camerele de lux de la Savoy Palace

Camerele și apartamentele hotelului sunt concepute pentru clienții care caută o experiență premium. Unele dintre cele mai exclusiviste unități de cazare dispun de spații generoase, dressing, băi pentru cupluri și facilități dedicate confortului oaspeților. Printre serviciile puse la dispoziție se numără inclusiv un „pillow menu”, prin care clienții își pot alege tipul de pernă preferat, dar și servicii personalizate oferite de personalul hotelului.

Unde ar urma să aibă loc ceremonia religioasă de nuntă

Ceremonia religioasă este programată, potrivit informațiilor apărute în presa din Insulă, la Catedrala din Funchal, unul dintre cele mai importante obiective istorice din Madeira. Ulterior, invitații ar urma să se îndrepte către Savoy Palace, unde este programată recepția. Astfel, nunta va combina un cadru istoric pentru ceremonie cu unul dintre cele mai luxoase hoteluri din insulă pentru petrecere.