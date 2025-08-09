“Așa arată obrăznicia!” Senator USR, revoltat după ce PSD a acuzat Guvernul că nu alocă bani pentru autostrăzile A7 și A8

Un senator USR a reacționat după ce PSD a acuzat Guvernul că nu alocă fonduri pentru autostrăzile A7 și A8, care ar trebui să lege Moldova de restul țării.

Senator USR, atac dur după acuzațiile PSD la adresa Guvernului

Senatorul USR Marius Bodea a acuzat PSD că a pierdut, în timpul guvernării lui Marcel Ciolacu, banii din fondurile europene, pentru A7 și A8.

Mesajul vine după ce Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași, a criticat faptul că a fost pus la “coada listei” de priorități și că zona Moldovei este supusă unei “discriminări regionale”.

“Definiţia neobrăzării: 1. Guvernul Ciolacu a pierdut banii europeni pentru A7 şi A8. 2. Azi, PSD acuză Guvernul Bolojan că nu dă bani pentru cele două autostrăzi.

Unii social-democraţi sunt precum un piroman care îţi dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi Pompierii şi Poliţia, stai liniştit, că nu vei arde. După ce casa s-a făcut scrum, îi acuză pe pompieri că nu au fost în stare să te salveze”, a scris Marius Bodea pe pagina de .

De asemenea, în aceeași postare, senatorul USR îi cere lui Bogdan Cojocaru să explice de ce nu a pus piciorul în praf atunci când Guvernul PSD pierdea fondurile din PNRR pentru autostrăzi.

“Unde eraţi, domnule Cojocaru, când activiştii se luptau cu guvernele PSD care refuzau să aloce bani pentru cele două autostrăzi? De ce aţi tăcut când colegii dumneavoastră din ministere pierdeau finanţarea?”, a mai scris parlamentarul USR.

Marius Bodea, acuzații dure pentru liderul PSD Iași

Marius Bodea a mai spus că, în ultimii 35 de ani, nu s-au făcut pași concreți pentru dezvoltarea Moldovei. Senatorul a ținut să precizeze că, pentru o perioadă destul de îndelungată, țara a fost guvernată de PSD.

“Moldova este ţinută în subdezvoltare de 35 de ani, din care vreo 25 au fost guverne PSD. Atunci nu vă durea sufletul de moldoveni? V-a apucat grija abia acum, când aţi aruncat povara la alţii. Aşa arată obrăznicia!”, a adăugat parlamentarul de la USR.

Sâmbătă dimineață, Bogdan Cojocaru a acuzat Guvernul Bolojan că blochează dezvoltarea Moldovei din cauza măsurilor din Pachetul al doilea de reforme fiscale. Acesta a adus în discuție și .

“A8 şi A7 nu sunt mofturi, sunt coloana vertebrală a conectării Moldovei cu restul ţării. Fără ele, regiunea Nord-Est rămâne captivă subdezvoltării. Este inadmisibil ca Iaşiul şi Moldova să fie lăsate din nou la coada listei. Nu vom sta deoparte în faţa unei astfel de discriminări regionale”, a fost mesajul liderului PSD Iași, pe .