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Meriton Korenica și Denis Drăguș sunt oficial jucătorii FCSB-ului, care îl așteaptă și pe Karlo Muhar să semneze zilele următoare. Lotul „roș-albaștrilor” le-a făcut primirea primilor doi fotbaliști în modul tradițional al echipei.

Meriton Korenica și Denis Drăguș, primiți de lotul FCSB-ului

Imediat după 5-0 cu FC Argeș în Cupă, Gigi Becali a anunțat că „detonează 3 bombe” la FCSB. Latifundiarul din Pipera i-a adus pe , și Karlo Muhar. Dacă cel din urmă până se semneze oficial, kosovarul și românul au fost legitimați și prezentați de fosta campioană a României.

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Vineri, 4 septembrie, cei doi au susținut primul lor antrenament la FCSB. Meriton Korenica și Denis Drăguș și-au primit „botezul” din partea noilor colegi înaintea ședinței de pregătire. Ambii au trecut, pe rând, printr-un culoar format de jucătorii FCSB-ului și membrii staff-ului, fiind luați la palme, în glumă, de noii lor coechipieri. Doar kosovarul poate evolua contra lui Dinamo în derby-ul de sâmbătă seară.

Meriton Korenica, aruncat în luptă de FCSB contra lui Dinamo

Meriton Korenica este apt pentru derby-ul cu Dinamo. Fiind un jucător polivalent, Mihai Stoica transferat de la CFR Cluj. „În 4-3-3 e număr 8. În 4-2-3-1 poate să joace oriunde în spatele vârfului, dar poate să joace și mijlocaș central în cei doi. Pentru mine, fascinant este și e un model de urmat, păstrând proporțiile, să vorbim de profil de jucător, nu de valoare. Korenica poate acoperi mai multe poziții și el și Cisotti”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

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Înainte să se alăture lotului condus de Marius Baciu, , la jocul „feroviarilor” cu Farul. El a avut un moment emoționant alături de foștii săi colegi înainte să facă pasul definitiv la formația „roș-albastră”, izbucnind chiar în lacrimi.