Meriton Korenica și Denis Drăguș sunt oficial jucătorii FCSB-ului, care îl așteaptă și pe Karlo Muhar să semneze zilele următoare. Lotul „roș-albaștrilor” le-a făcut primirea primilor doi fotbaliști în modul tradițional al echipei.
Imediat după 5-0 cu FC Argeș în Cupă, Gigi Becali a anunțat că „detonează 3 bombe” la FCSB. Latifundiarul din Pipera i-a adus pe Meriton Korenica, Denis Drăguș și Karlo Muhar. Dacă cel din urmă mai are de așteptat până se semneze oficial, kosovarul și românul au fost legitimați și prezentați de fosta campioană a României.
Vineri, 4 septembrie, cei doi au susținut primul lor antrenament la FCSB. Meriton Korenica și Denis Drăguș și-au primit „botezul” din partea noilor colegi înaintea ședinței de pregătire. Ambii au trecut, pe rând, printr-un culoar format de jucătorii FCSB-ului și membrii staff-ului, fiind luați la palme, în glumă, de noii lor coechipieri. Doar kosovarul poate evolua contra lui Dinamo în derby-ul de sâmbătă seară.
Meriton Korenica este apt pentru derby-ul cu Dinamo. Fiind un jucător polivalent, Mihai Stoica a dezvăluit postul pe care va juca fotbalistul transferat de la CFR Cluj. „În 4-3-3 e număr 8. În 4-2-3-1 poate să joace oriunde în spatele vârfului, dar poate să joace și mijlocaș central în cei doi. Pentru mine, fascinant este și e un model de urmat, păstrând proporțiile, să vorbim de profil de jucător, nu de valoare. Korenica poate acoperi mai multe poziții și el și Cisotti”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.
Înainte să se alăture lotului condus de Marius Baciu, Meriton Korenica a mers pentru ultima dată în vestiarul CFR-ului, la jocul „feroviarilor” cu Farul. El a avut un moment emoționant alături de foștii săi colegi înainte să facă pasul definitiv la formația „roș-albastră”, izbucnind chiar în lacrimi.