Așa ceva mai rar! Ce a pățit Lisav Eissat la debutul pentru noua sa echipă

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Lisav Eissat a debutat în tricoul britanicilor de la Bristol City, echipă care va evolua în sezonul următor în Championship. Doar că prima apariție a fundașului central român după transferul în Anglia a fost una nefericită. Eissat s-a accidentat și a fost înlocuit după doar 8 minute în amicalul Stockport – Bristol City din Spania.

Lisav Eissat s-a accidentat la debutul pentru Bristol City

Cotat la 1,4 milioane de euro de Transfermarkt.com, Lisav Eissat a schimbat echipa în această vară. Fundașul central cu 4 apariții în tricoul naționalei României a fost transferat de Bristol City de la Maccabi Haifa pentru suma de 2,5 milioane de euro, Vineri, 17 iulie, Eissat a bifat primele minute în tricoul echipei din Anglia.

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Lisav Eissat a fost titularizat în amicalul Stockport – Bristol City din Spania, însă antrenorul Michael Skubala a fost nevoit să ia o decizie de urgență. Eissat s-a accidentat după doar 8 minute și a fost înlocuit cu Anderson. Bristol City a pierdut meciul de pregătire cu Stockport cu scorul de 0-2.

În această săptămână, Bristol City, noua echipă a lui Lisav Eissat, a călătorit în Spania pentru un cantonament de vară. După duelul cu Stockport, Bristol City le va întâlni pe Newport County și Swindon Town. Rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea fundașului Lisav Eissat. „Suntem forțați să facem o schimbare devreme, Eissat fiind înlocuit de Anderson”, a fost anunțul celor de la Bristol City pe X.

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Cum îl văd englezii pe Lisav Eissat

Internaționalul român s-a transferat în această vară la Bristol City, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, și a semnat un contract pe patru sezoane cu formația care evoluează în Championship. Fundașul va încasa un .

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de achiziționarea lui Lisav Eissat, pe care l-au descris în mod original. ”Pare un ticălos fără scrupule, e exact ce ne trebuie. Bine ai venit”, a comentat un fan a formației din liga a doua engleză.