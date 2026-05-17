Așa ceva nu s-a mai văzut! Cel mai caraghios autogol din istoria fotbalului s-a dat în Republica Moldova. Video

Meciul dintre Real Sireți și Oguzsport din SuperLiga Moldovei a adus o fază demnă de filmele de comedie! Un fotbalist și-a înscris în propria poartă deși era accidentat și întins pe gazon
Ciprian Păvăleanu
17.05.2026 | 07:30
Autogol demn de cascadorii râsului în SuperLiga Moldovei. Foto: Colaj FANATIK
Meciul din play-out-ul SuperLigii din Moldova dintre Real Sireți și Oguzsport s-a terminat cu un scor incredibil. Echipa gazdă a înscris de cinci ori, iar scorul final a fost 5-2. Oguzsport a deschis scorul, însă a urmat un val ofensiv al lui Real Sireți, care a înscris de patru ori până la pauză. Oaspeții au mai dat un gol până la final, mai exact un autogol demn de cele mai bune filme de comedie.

Valentin Rebeja și-a înscris un autogol fiind accidentat și întins pe gazon. Cum a fost posibil

Ajunși în ultimul sfert de oră, cei de la Oguzsport au încercat să atace pentru a mai reduce din diferența de trei goluri și au reușit să o facă în minutul 75, însă într-un mod inedit, la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Tânărul Valentin Rebeja a căzut în propriul careu în urma unui duel și a rămas întins pe gazon, iar ce a urmat este de-a dreptul caraghios.

Numărul 10 de la Oguzsport a vrut să tragă la poartă, însă execuția sa a fost lamentabilă. Mingea trecea la câțiva metri buni de poartă, însă întâmplarea a făcut ca traiectoria balonului să se intersecteze cu adversarul căzut la sol. Mingea l-a lovit pe Rebeja și a ricoșat direct în poarta celor de la Real Sireți. Până și portarul, care ieșise din poartă pentru a-și ajuta coechipierul, a rămas perplex în urma a ceea ce a văzut. Arbitrul a validat reușita, însă Oguzsport tot a pierdut partida.

Cele mai amuzante autogoluri din istoria fotbalului

Astfel de autogoluri se întâmplă și la case mai mari, nu doar la echipele din play-out-ul SuperLigii Moldovei. De-a lungul timpului, nume grele și-au dat autogoluri incredibile după faze extrem de caraghioase. Spre exemplu, pe vremea când juca pentru Tottenham, Gareth Bale a primit o minge în față de la un coechipier în încercarea de a degaja mingea din careu, iar mingea s-a oprit direct în propria plasă.

Un alt autogol incredibil este cel al lui Kompany, din perioada în care juca la Manchester City. Belgianul a încercat să degajeze o minge însă a lovit-o extrem de prost, iar mingea a sărit în spatele său, peste portar, și s-a dus în poartă.

@__absolutefootball____ Miss anyone? #football #footballtiktok #spurs #pl ♬ suono originale – .

