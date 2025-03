Așa ceva nu s-a mai văzut în sport: „Escrocheria secolului!”. După ce a câștigat meciul, organizatorii l-au suspendat pe viață când sportivul s-a dat de gol

Joshua Homberg wziął udział w turnieju w wadze ciężkiej na gali GMC 41. Po wygranej w pierwszej walce awansował do finału, jednak to nie on wszedł do klatki na decydujące starcie – zamiast niego bez wiedzy organizacji walczył jego brat bliźniak, który znokautował rywala…

