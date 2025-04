„Așa ceva se vede o dată la 100 de ani!”. Thriller-ul Manchester United – Lyon 5-4, analizat pe toate fețele la Fanatik SuperLiga

au atins cote înalte din punct de vedere al dramatismului. a fost vârful spectacolului, iar specialiștii FANATIK au analizat rezultatul șocant.

Specialiștii FANATIK, verdict după spectacolul de pe Old Trafford dintre Manchester United și Lyon

Sferturile Europa League au adus față în față doi giganți ai fotbalului din vest, Manchester United și Olympique Lyon. După 2-2 în tur, în Franța, nimeni nu se aștepta ca meciul retur să capete o asemenea amploare.

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Cristi Coste și invitații săi au comentat fiecare aspect al confruntării de joi seară, de la scor, la marcatori la atmosfera de vis de pe stadionul Old Trafford.

„Se vede odată la 100 de ani!”

„Începem puțin altfel. Începem cu meciurile de aseară din Europa. Începem cu meciul de pe Old Trafford. Vreau să vă întreb pe voi dacă ați văzut așa ceva. Unii s-au culcat. Au văzut finalul, ultimele minute și ce s-a întâmplat. 2-4 United cu Lyon în minutul o 114. Și pentru cei care nu ați văzut, vă spun că ați pierdut poate ce se vede odată la 100 de ani.

ADVERTISEMENT

5-4 final. United egalează în minutul 120 prin Mainoo și câștigă în minutul 121 ci golul lui Harry Maguire și 5 minute de prelungire la cea a doua repriză de prelungiri. United devine prima echipă, și în acest punct de vedere, care marchează de două ori după minutul 120. În istoria fotbalului, United a mai înregistrat un record goluri în 120 și minutul 120+. Nu contează că Lyon a fost cu omul în minus. Putea să fie și cu doi oameni în minus. Mai erau 6 minute din meci, 2-4. La 4-4 se băteau penalty-uri, cum s-a bătut pe Olimpico între Lazio și Bodo/Glimt, dar nu s-a ajuns la penalty-uri. S-a terminat 5-4!”, a precizat la început moderatorul Cristi Coste.

„Acesta este imboldul de care Amorim avea nevoie la Manchester United!”

„Eu când am văzut dimineața, am crezut că au fost penalty-uri rezultatul ăla. Și pe urmă am intrat să văd și văd Harry Maguire, gol în minutul 120 și ceva!”, a spus și Florin Gardoș.

ADVERTISEMENT

„Da, îți dai seama ce pregătire fizică. Să dai două goluri în minutele alea…”, a spus impresionat și Robert Niță. „Strict vorbind, chiar dacă nu sunt fan United, îmi placede Amorin.

ADVERTISEMENT

E sincer tot timpul la conferințe. Ten Hag era arogant, el mereu zicea că… avea lumea ceva cu el. Poate acesta este imboldul de care Amorim avea nevoie la Manchester United!”, a revenit Gardoș.

„Teatrul viselor, încă o demonstrație. Visezi și câștigi!”

„Poate să fie un semn pentru tot ce înseamnă lumea aceasta în sezonul următor. Acest meci, această prestație, această nebunie și o declarație foarte interesantă a lui Ruben Amborim.

Ce i-a plăcut cel mai mult la acest meci, sunetul acestui Old Trafford la golul lui Mainoo și de la golul lui Maguire. Acel sunet care face nu toți banii, face toți banii fotbalului. Teatrul viselor, încă o demonstrație. Visezi și câștigi!”, a mai spus moderatorul emisiunii.

„Un copilaș plângea, a crezut că totul s-a terminat!”

„Ce s-a întâmplat ieri în teatrul viselor se mai poate vedea numai în filmele americane cu happy-end. Toată lumea știe Lyon-United, 2-2-2 în tur, în retur United a condus 2-0, era gata, numai că Lyon a egalat, a dus meciul în prelungiri înaintea celor treizeci de minute, a rămas în 10, Tolisso a fost terminat. Cu toate acestea, Lyon a marcat două goluri în prelungiri, în zece oameni, a dat două goluri, a făcut 2-4, din nou era gata, de data aceasta, pentru francezi.

Ei bine, ce a urmat, mi-e greu să vă și spun. Trei goluri United, Fernandes penalty 114, Mainoo 4-4 în 120. Și numărul 5 pe tricou, Maguire înscrie golul 5, în 121. Și Old Trafford s-a dărâmat, efectiv. Lyon s-a prăbușit, așa ceva nu s-a mai văzut. United în semifinale, cine nu a văzut meciul de aseară e microbist degeaba. Pentru prima dată în istorie s-au marcat cinci goluri în prelungiri. Prima dată în istoria când s-a inventat fotbalul, s-au dat atâtea goluri. Avem și o imagine care spune multe de cum s-a trăit meciul. Un copilaș care la scorul de 2-4 plângea, a crezut că totul s-a pierdut, iar la final sărbătoarea…”, a fost și intervenția lui Gabi Safta.

„L-am văzut plângând de bucurie în brațele părintelui!”

„Știi de ce plângea băiatul ăsta? La 3-4 plângea, pentru că Lyon trăgea de timp. Crede-mă! Deci era mingea la poarta Lyon-ului nu o repunea portarul și omul plângea pur și simplu, se uita spre arbitru, cereau toți să repună mai repede.

Deci plângea că Lyon trăgeau de timp și la final, la 5-4, l-am văzut plângând de bucurie în brațele părintelui”, a precizat moderatorul Cristi Coste.

„Lyon ratează a cincea semifinală din istorie”

„Asta e frumusețea fotbalului, de aceea s-a inventat acest sport, să-l trăim intens. Vă dați seama, presa mondială a înnebunit pur și simplu, L’equipe a scris nesfârșit, de neimaginat, imprevizibil, ireal și atât de crud. Nu mai găsim cuvinte pentru a deschide cum a pierdut Lyon. Atât de aproape de extaz, apoi să cazi în cea mai profundă durere. Lyon ratează a cincea semifinală din istorie, dar echipa lui Fonseca realizează ceva rar. Atenție! În 14 meciuri la rând, a dat cel puțin două goluri. Din 31 ianuarie, de când s-a instalat, până astăzi.

Degeaba, spune însă L’equipe. Abola din Portugalia titra, haos, dar ce frumos haos, scriu portughezii. Amorim și Fonseca, protagoniștii unui dintre meciurile anului. Nouă goluri, două marcate de portughezi. Prelungirile au avut mai multă acțiune, dramă și evenimente decât alte meciuri întregi. Când United era eliminată, a intrat în scenă eroul neașteptat. Bine ao revenit Casemiro. A obținut un penalty, i-a pasat lui Mainoo, care a făcut patru-patru și un asist pentru Maguire”, a mai spus Gabi Safta.

„În momentul când a ieșit Chercki, tot potențialul ofensiv al Lyon-ului s-a redus”

„Nu știu ce a fost în capul Fonseca sau dacă Chercki a avut o problemă medicală, dar în momentul când a ieșit Chercki, tot potențialul ofensiv al Lyon-ului… s-a redus undeva la 80%. N-au mai trecut în mijlocul terenului.

Și a început, știi cum e, exact cum povestim noi de Real Madrid. Când îți intră, joci pe Bernabéu… Exact la fel a fost și United. Mutu spunea că sunt trei echipe mari, cele mai mari trei echipe, care sunt Real Madrid, Manchester United și Juventus Torino”, a spus pe final moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

După calificarea miraculoasă în semifinalele Europa League, Manchester United întâlnește un alt adversar puternic. „Diavolii” vor da piept în tur, pe 1 mai, cu bascii de la Bilbao. Cealaltă semifinală le aparține celor de la Tottenham și Bodo/Glimt.