„Așa era și Tavi Popescu!”. Mihai Stoica, avertizat de Andrei Nicolescu cu privire la Alexandru Stoian

Mihai Stoica și Andrei Nicolescu au vorbit despre noua speranță a fotbalului românesc, Alexandru Stoian. „Gigi a cumpărat mereu jucători tineri. L-a plăcut mult”.
Alex Bodnariu
16.12.2025 | 23:16
Asa era si Tavi Popescu Mihai Stoica avertizat de Andrei Nicolescu cu privire la Alexandru Stoian
Ce spune Andrei Nicolescu despre Alexandru Stoian. Marea problemă a atacantului. MM Stoica a venit cu răspunsul
Alexandru Stoian și-a făcut singur cadou de majorat. Tânărul atacant al celor de la FCSB a marcat în victoria echipei sale în fața celor de la Unirea Slobozia chiar în ziua în care a împlinit 18 ani, iar președintele clubului, Mihai Stoica, l-a lăudat pentru maturitatea pe care o arată.

Alexandru Stoian, noua vedetă de la FCSB? Ce spune MM Stoica despre atacantul de 18 ani

FCSB a obținut o nouă victorie în Superliga României și s-a apropiat de locurile care garantează prezența în play-off. Roș-albaștrii s-au impus cu 2-0 la Clinceni, în fața celor de la Unirea Slobozia. Alexandru Stoian a înscris un nou gol pentru campioana României pe finalul jocului.

Tânărul atacant de la FCSB a fost unul dintre remarcații serii. Pe lângă golul marcat, Alexandru Stoian a trimis și în bară și a mai apărut la finalizare în alte faze. Pare un jucător de mare potențial, însă încă este în urmă cu pregătirea fizică. Este firav, dar abia ce a împlinit 18 ani.

Mihai Stoica, laude pentru Alexandru Stoian

Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, a scos și el în evidență acest detaliu. Oficialul roș-albaștrilor vede la Stoian calități evidente, însă este de părere că atacantul trebuie să pună masă musculară pentru a fi mai combativ în duelurile cu fundașii adverși.

„Se putea închide mult mai repede, dar a ratat Stoian din toate pozițiile. Credeam că va avea amintire la majorat o bară, dar a marcat. Dar pentru mine a fost prea târziu. Eram deja stors.

Stoian e un jucător cu reale calități, dar trebuie să se pună la punct fizic. Ajungea la noi 100% dacă nu era regula U21. Noi jucam cu 9 jucători underi. Gigi a cumpărat mereu jucători tineri. Pe Stoian l-a plăcut mult, cu părul lung”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

La ce capitol ar trebui să mai lucreze Alexandru Stoian. Andrei Nicolescu, sugestie pentru MM Stoica

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a venit cu un răspuns. Acesta consideră că, pe lângă pregătirea fizică, Alexandru Stoian ar trebui să se pună la punct și cu comunicarea și l-a dat exemplu pe colegul său, Tavi Popescu, care nu excelează la acest capitol.

„L-am văzut la interviu. Ar trebui cumva ghidat, așa era și Tavi Popescu. Zicea că vrea să fie cel mai bun”, a intervenit Andrei Nicolescu.

„Păi el chiar era atunci. Sunt diferiți. Tavi e un tip foarte timid, e foarte greu să-l faci să se deschidă. Stoian e mereu pozitiv, glumeț, mereu cu capul sus. E bercenar 100%”, a răspuns Mihai Stoica.

