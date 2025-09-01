Sport

„Așa face o echipă mare!”. Gigi Becali a calculat punctele care vor readuce FCSB în lupta la titlu în SuperLiga

Gigi Becali a făcut calculele. Cum poate să reintre FCSB în lupta pentru titlu în SuperLiga, deși se află pe loc de baraj la retrogradare.
Andrei David
01.09.2025 | 18:00
Asa face o echipa mare Gigi Becali a calculat punctele care vor readuce FCSB in lupta la titlu in SuperLiga
SPECIAL FANATIK
Gigi Becali a calculat în direct punctele care vor readuce FCSB în lupta la titlu în SuperLiga. Foto: colaj Fanatik

După opt etape jucate în SuperLiga, FCSB e abia pe locul 13 în campionat, poziție care ar duce în play-out și la barajul de menținere în prima divizie, dar Gigi Becali este încrezător că echipa sa poate să revină în lupta la titlu și a făcut calculele.

ADVERTISEMENT

Mai poate FCSB să lupte la titlu? Gigi Becali a făcut calculele

FCSB a terminat la egalitate, 2-2, derby-ul de pe terenul lui CFR Cluj. Ardelenii au condus de două ori, dar au fost nevoiți să se mulțumească doar cu un punct. Nici tabăra roș-albastră nu este mulțumită de rezultat, acuzând greșeli grave de arbitraj pe final de meci.

FCSB reclamă două penalty-uri neacordate de Sebastian Colțescu, penalty-uri cu care echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii ar fi putut să câștige meciul din Gruia. De partea cealaltă, și clujenii acuză că Mihai Popescu ar fi trebuit eliminat pentru un al doilea „galben” nedat în faza în care CFR Cluj a făcut 2-1.

ADVERTISEMENT

În momentul de față, FCSB și CFR Cluj sunt la egalitate de puncte, câte 6, pe locurile 13 și 14 din SuperLiga, dar clujenii au un meci mai puțin. Ecartul fața de liderul Universitatea Craiova este de 14 puncte, pentru că și oltenii au remizat în această rundă, 1-1 la FC Botoșani. Însă, FCSB țintește mai întâi accesul în play-off, iar formația de pe locul 6, UTA, are 13 puncte, cu 7 mai mult decât campioana en-titre.

Gigi Becali e sigur că FCSB se poate lupta la titlu și a făcut calculele

„14 (n.r. – puncte până la locul 1)? Am avut 21, acum doi ani, cu Hagi. Și nici nu era așa de aproape, era mai avansat (n.r. – se jucaseră mai multe etape de campionat). Acum mai avem 22 de meciuri. Plus de asta, noi să intrăm în play-off. Și nu e problemă, sunt echipe care au 12 puncte – noi avem 6 –, echipe pe care le batem de două ori, că mai avem două meciuri cu ele. Și deja am intrat (n.r. – în play-off), nu? 

ADVERTISEMENT
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al...
Digi24.ro
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”

Problema e, dacă ești echipă mare, câte mai sunt 7 plus 15, 22 de meciuri, 22 de victorii. Așa face o echipă mare. Și eu cred că suntem mari. N-o să facem 22, dar poate facem 18”, a explicat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a...
Digisport.ro
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a zis Mihai Popescu despre soția sa

Calculele lui Gigi Becali pentru ca FCSB să intre în lupta la titlu

Transformarea șocantă a unei handbaliste care a jucat în România. Rămasă fără păr...
Fanatik
Transformarea șocantă a unei handbaliste care a jucat în România. Rămasă fără păr după chimioterapie, aceasta a revenit pe teren
Cine e Kurt Zouma, posibilul transfer-bombă al lui CFR Cluj. A fost condamnat...
Fanatik
Cine e Kurt Zouma, posibilul transfer-bombă al lui CFR Cluj. A fost condamnat la ore de muncă în folosul comunității după ce și-a maltratat pisica
Live Video SuperLiga, etapa 8. Csikszereda – Oțelul Galați, de la 18:00. Cum...
Fanatik
Live Video SuperLiga, etapa 8. Csikszereda – Oțelul Galați, de la 18:00. Cum arată echipele de start
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Breaking! Ce transfer ar putea face Gigi Becali: 'E titular și e under'....
iamsport.ro
Breaking! Ce transfer ar putea face Gigi Becali: 'E titular și e under'. Propunerea a venit în direct
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!