„Așa face o echipă mare!”. Gigi Becali a calculat punctele care vor readuce FCSB în lupta la titlu în SuperLiga

După opt etape jucate în SuperLiga, FCSB e abia pe locul 13 în campionat, poziție care ar duce în play-out și la barajul de menținere în prima divizie, dar Gigi Becali este încrezător că echipa sa poate să revină în lupta la titlu și a făcut calculele.

. Ardelenii au condus de două ori, dar au fost nevoiți să se mulțumească doar cu un punct. Nici tabăra roș-albastră nu este mulțumită de rezultat, acuzând

FCSB reclamă două penalty-uri neacordate de , penalty-uri cu care echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii ar fi putut să câștige meciul din Gruia. De partea cealaltă, și nedat în faza în care CFR Cluj a făcut 2-1.

În momentul de față, FCSB și CFR Cluj sunt la egalitate de puncte, câte 6, pe locurile 13 și 14 din SuperLiga, dar clujenii au un meci mai puțin. Ecartul fața de liderul Universitatea Craiova este de 14 puncte, pentru că și Însă, FCSB țintește mai întâi accesul în play-off, iar formația de pe locul 6, UTA, are 13 puncte, cu 7 mai mult decât campioana en-titre.

„14 (n.r. – puncte până la locul 1)? Am avut 21, acum doi ani, cu Hagi. Și nici nu era așa de aproape, era mai avansat (n.r. – se jucaseră mai multe etape de campionat). Acum mai avem 22 de meciuri. Plus de asta, noi să intrăm în play-off. Și nu e problemă, sunt echipe care au 12 puncte – noi avem 6 –, echipe pe care le batem de două ori, că mai avem două meciuri cu ele. Și deja am intrat (n.r. – în play-off), nu?

Problema e, dacă ești echipă mare, câte mai sunt 7 plus 15, 22 de meciuri, 22 de victorii. Așa face o echipă mare. Și eu cred că suntem mari. N-o să facem 22, dar poate facem 18”, a explicat Gigi Becali.

