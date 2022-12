Așa îl așteaptă Daniela Crudu pe Moș Crăciun! Cum s-a pozat graviduța pe jos, lângă brad

Daniela Crudu s-a dichisit deja pentru Crăciun și îl așteaptă pe Moș cuminte, lângă brad! Fosta asistentă de televiziune, însărcinată în a cincea lună, le dovedește tuturor că nu și-a pierdut farmecul și sex-appeal-ul, deși burtica a început să îi crească!

Daniela Crudu, la fel de sexy și în luna a cincea de sarcină

Ba chiar, putem spune că este o graviduță destul de sexy, pe care încă o avantajează orice ținută ar alege să poarte. Vedeta a făcut de curând o sesiune foto lângă pomul de Crăciun, pentru un giveaway pe care l-a pregătit fanilor care o urmăresc pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Îmbrăcată în alb și vișiniu, în haine cu motive de Crăciun, bruneta poartă o căciulă pe cap și-și lasă picioarele la vedere, extrem de zâmbitoare în fața bradului.

Imaginea cu a strâns peste 2.000 de aprecieri, dar și o serie de comentarii, mai toată lumea lăudând-o pentru felul în care arată în a cincea lună de sarcină!

ADVERTISEMENT

în exclusivitate pentru FANATIK, despre viața din Suedia, câștigurile fabuloase din OnlyFans și iubitul ei.

Bruneta, dezvăluiri despre nou ei viață

Viitoarea mămică are un partener român, care nu are nicio legătură cu expunerea publică, dar despre care ne-a spus că este bărbatul care o face fericită, deloc gelos pe activitatea ei de pe OnlyFans.

ADVERTISEMENT

„În România am doar contracte de imagine. Cu casa de pariuri, semnez pe câte un an, în reînnoiesc acum. Am o ședință foto la niște blănuri. Dar, la tv, nu mai am nimic. Am tot fost invitată la emisiuni, dar ce să mai fac pe acolo?

Îți spun sincer, e mai interesant pe internet, online. Cred că nimeni nu se mai uită acum la emisiuni cum erau înainte, așa, de divertisment. Mai ales cei din nișa mea, cei care mă interesează, nu m-ar ajuta să mă duc prea mult la televizor”, sunt câteva dintre dezvăluirile făcute de Daniela pentru FANATIK.