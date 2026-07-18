„Așa prevede regulamentul FIFA”. Cristiano Bergodi, veste proastă despre Jovo Lukic înaintea debutului U Cluj în SuperLiga

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Așteptarea a luat sfârșit, iar noul sezon din SuperLiga a început. Doar două cluburi au avut deja meciuri oficiale: Universitatea Craiova și U Cluj, în condițiile în care au participat în primul tur preliminar din competițiile europene. Cum etapa 1 din întrecerea internă bate la ușă, Cristiano Bergodi a vorbit, printre altele, și despre Jovo Lukic.

Cristiano Bergodi, resemnat după înfrângerea cu Dinamo Kiev

U Cluj a pierdut dramatic calificarea în turul doi preliminar al UEFA Europa League. Ardelenii au cedat la penalty-uri în fața lui Dinamo Kiev, astfel că au fost retrogradați în Conference League. Cristiano Bergodi a mărturisit că a existat multă dezamăgire, însă acum focusul total trebuie să fie pe SuperLiga. „Șepcile Roșii” debutează duminică, 19 iulie, în competiția internă, într-un meci contra Farul Constanța.

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„A fost greu de gestionat, să spunem așa, între ghilimele, meciul cu Dinamo Kiev. Se poate spune că da, pentru că, repet, a fost multă improvizație. Au încercat până la sfârșit, timp de 120 de minute, să mențină întotdeauna nivelul unei echipe bune și mi s-a părut că, la finalul prelungirilor, echipa care era mai aproape de a face ceva eram noi.

Încă n-am vorbit cu băieții despre meciul de aseară. Vineri am avut un antrenament ușor, iar cei care au jucat au făcut refacere. Astăzi avem un antrenament scurt, iar de mâine începe campionatul. Cred că faptul că începe campionatul aduce un plus de motivație și de ambiție. Campionatul este, evident, o competiție fantastică și frumoasă. A fost o perioadă lungă de concentrare, cu meciuri de pregătire, iar acum începe partea serioasă”, a declarat Cristiano Bergodi.

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Ce se întâmplă cu Jovo Lukic

Jovo Lukic a impresionat la Campionatul Mondial, reușind să marcheze la partida de debut contra Canadei. Deoarece a marcat foarte multe goluri în stagiunea precedentă, Cristiano Bergodi a abordat acest subiect și a transmis că bosniacul, , a revenit la Cluj, acesta având un concediu prelungit datorită participării la turneul final. Cât despre mutări, antrenorul italian a transmis că încă așteaptă noi jucători din partea conducătorilor.

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„Lukic a venit aseară, a avut nevoie de un concediu, după cum prevede regulamentul FIFA. Acum se pregăteşte separat şi încet, încet îl vom băga pe teren. Nu e pregătit 100%. Dino (n.r. Dino Mikanovic) încă are nevoie de câteva zile, la Coubiș vom vedea cum decurge această mică problemă.”

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Mai aşteptăm transferuri, trebuie făcut ceva, dar despre acest lucru prefer să nu discut prea multe, căci trebuie să ne focusăm pe meciul cu Farul. În acest moment, suntem la 60-70% din potenţialul nostru, abia peste câteva luni vom putea fi 100%. Avem un tur lung până în decembrie, jucătorii vin după pregătire”, a mai spus Cristiano Bergodi în conferința de presă premergătoare jocului cu Farul.