Așa s-a realizat minunea de la Cluj! Cum a salvat-o Daniel Pancu pe CFR: „Nu credea nimeni, nici măcar eu”

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Daniel Pancu (49 de ani) a preluat CFR Cluj într-o situație delicată. Ardelenii se aflau pe loc de baraj, iar obiectivul principal se transformase în salvarea de la retrogradare. După 9 victorii la rând în urma pauzei de iarnă, ardelenii s-au calificat în play-off și au terminat sezonul pe podium.

Daniel Pancu își dezvăluie secretul! Cum a reușit să o scoată pe CFR din impasul sportiv

Rezultatele din sezonul trecut de la CFR Cluj nu au fost conform așteptărilor. Stagiunea începută de Dan Petrescu și continuată de Andrea Mandorlini a mers foarte prost din punct de vedere sportiv, iar când Daniel Pancu a preluat frâiele, echipa se afla pe ultimele locuri.

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Pancu a explicat că secretul său a fost acela de a nu-și desconsidera niciodată echipa, așa cum au făcut-o rapidiștii în sezonul trecut: „Rapid, sezonul trecut, avea cea mai bună echipă. Eu la CFR am plecat la -19 puncte și am terminat la 8 puncte peste ei. Sunt 27 de puncte în 25 de etape. Eu ziceam că este o echipă foarte bună, iar rapidiștii ziceau că este slabă. La xG erau mai slabi, dar își valorificau fiecare ocazie. Tot valoare înseamnă și aia.

S-a tot zis că sunt slabi, că sunt slabi și au terminat pe locul 5, pentru că au început să creadă și ei că sunt slabi. Eu veneam cu CFR de pe locul 14 și spuneam că vreau campionatul. Nu credea nimeni, cum să cred? Eu credeam că pot îmbunătăți jocul, credeam în valoarea clubului, dar situația era gravă când am semnat.

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Mințim dacă spunem că ne gândeam la astfel de performanță. Era un club foarte bun pe dueluri, cu Muhar, Biliboc, Cordea… după pregătirea de iarnă am reușit 9 victorii din 9. Sunt convins că nu o să mai vedem așa ceva, mai ales în retur, când toate echipele sunt cu cuțitul la os. Am reușit asta în condițiile în care-mi plecaseră Louis Munteanu, Hindrich din poartă și Emerllahu”, a declarat Daniel Pancu la

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Marius Șumudică încearcă să repete istoria

După ce Daniel Pancu a plecat la Rapid, a venit rândul lui Marius Șumudică să repete același lucru, doar că de această dată cu mult mai puține resurse. În acest sezon, ardelenii însă nici pretențiile nu mai există.

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Marius Șumudică a dezvăluit că principalul obiectiv după intrarea în insolvență este acela de a evita retrogradarea. Lotul ardelenilor este destul de subțiat, iar Neluțu Varga nu poate face transferuri până când FIFA nu va ridica interdicția. Toate actele au fost depuse pentru acest demers, însă nu se știe cu exactitate când CFR Cluj va primi undă verde. Totuși, chiar și așa,