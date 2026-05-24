„Așa s-a scris istoria!” Ei sunt oamenii din spatele promovării care a uimit România: „Au reușit ceea ce părea imposibil”

CSL Ștefănești a promovat pentru prima dată în istorie în Liga 2. Gruparea din județul Ilfov a realizat această performanță după un final dramatic de sezon, câștigând la limită lupta pentru accesul în divizia secundă cu rivala din județ, SC Popești-Leordeni. Cine sunt artizanii acestei performanțe istorice.

CSL Ștefănești și-a asigurat primul loc în seria 2 a play-off-ului din Liga 3 și promovarea în divizia secundă în urma succesului obținut sâmbătă, 4-0 pe terenul celor de la Agricola Borcea. Gruparea ilfoveană a încheiat play-off-ul cu 29 de puncte, fiind la egalitate cu rivala din județ, SC Popești-Leordeni. Cei de la Ștefănești au obținut promovarea directă datorită principalului criteriu de departajare, punctajul din sezonul regulat. CSL Ștefănești a obținut 49 de puncte în Seria 4 a sezonului regulat, în timp ce SC Popești-Leordeni a încheiat Seria 3 cu doar 45 de puncte.

Alături de cei de la Ștefănești, au mai promovat direct în Liga 3 alte patru formații: , și SCM Râmnicu Vâlcea. SC Popești-Leordeni a avansat la baraj, unde va lupta pentru ultimul loc promovabil alături de alte trei formații: Șoimii Gura Humorului, Minerul Lupeni și Unirea Alba Iulia. Barajul se va disputa într-un sistem cu semifinale și finală.

Mesajul clubului CSL Ștefănești după promovare

După ce promovarea în Liga 2 a fost asigurată, gruparea ilfoveană a subliniat pe pagina oficială de Facebook contribuția primarului Gheorghiță Mircea și a președintelui George Bozieru. . Iată mesajul transmis de cei de la Ștefănești: „Așa s-a scris istoria Ștefăneștiului! Primarul Gheorghiță Mircea și președintele George Bozieru au reușit ceea ce părea imposibil: PRIMA PROMOVARE SPORTIVĂ ÎN ISTORIA ȘTEFĂNEȘTIULUI ÎN LIGA A DOUA!

Această performanță istorică este rezultatul muncii, ambiției și sacrificiului unei întregi echipe. Un merit important îl are și Claudiu Ionescu, antrenorul alături de care a început acest drum extraordinar, dar și Mircea Gheorghe, care a contribuit semnificativ la dezvoltarea și stabilitatea clubului. Totodată, această realizare nu ar fi fost posibilă fără sprijinul și susținerea oferite de Consiliul Local Ștefăneștii de Jos, care a fost alături de echipă și de acest proiect important pentru întreaga comunitate.

Respect și recunoștință pentru fiecare om care a muncit pentru acest vis: jucători, staff, suporteri și toți cei care au crezut în acest proiect încă din prima zi. Un merit deosebit îi revine primarului Gheorghiță Mircea, pentru implicarea și încrederea oferită echipei, dar și președintelui George Bozieru, care a coordonat și construit, pas cu pas, un proiect devenit astăzi parte din istorie. Astăzi nu vorbim doar despre o promovare. Astăzi vorbim despre un moment care va rămâne pentru totdeauna în istoria Ștefăneștiului!”.

Cine este antrenorul care a promovat-o pe CSL Ștefănești. A fost suspendat pentru trucare de meciuri

Laurențiu Tudor este antrenorul care a condus-o pe CSL Ștefănești în sezonul promovării. Acesta activează ca tehnician din 2010, debutând în acest rol ca antrenor secund la FC Snagov, unde a lucrat inclusiv în staff-ul lui Laurențiu Reghecampf. Ca antrenor principal, acesta a activat în România la CSM Râmnicu Vâlcea (în două rânduri), FC Snagov, CS Ștefănești (formație desființată în 2016 înainte de a reveni în 2019 ca CSL Ștefănești), Unirea Tărlungeni și Sportul Snagov.

Tudor a lucrat și în străinătate, în Republica Moldova, la FC Costuleni, și în Polonia, la Flota Swinoujscie, grupare aflată momentan în divizia a patra. În 2017, când activa la Unirea Tărlungeni, acesta a primit o suspendare de 8 luni și o amendă de 90.000 de lei după ce a fost implicat într-un scandal de trucare de meciuri.