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Așa s-a trăit acasă la CR7 ultimul său meci la un campionat mondial: fanii s-au urcat şi în copaci să vadă ultimul meci al idolului lor! Video şi foto

Cum s-a trăit, de fapt, acasă la CR7 ultimul său meci la un Campionat Mondial. FANATIK vă prezintă în exclusivitate imagini din Madeira din timpul jocului Portugalia - Spania.
Bogdan Cioara
07.07.2026 | 16:45
Asa sa trait acasa la CR7 ultimul sau meci la un campionat mondial fanii sau urcat si in copaci sa vada ultimul meci al idolului lor Video si foto
EXCLUSIV FANATIK
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Așa s-a trăit acasă la CR7 ultimul său meci la un campionat mondial: fanii s-au urcat şi în copaci să vadă ultimul meci al idolului lor! Foto: Colaj Fanatik
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Cristiano Ronaldo și Portugalia au părăsit Campionatul Mondial după înfrângerea cu Spania, scor 0-1, pecetluită de golul lui Mikel Merino din prelungiri. Acasă la CR7, în Madeira, fanii au sperat până în ultima clipă într-o calificare care să-i ducă mai aproape de titlul suprem, unicul mare trofeu care-i lipsește idolului lor.

Cum s-a trăit Portugalia – Spania acasă la Cristiano Ronaldo?

În Machico, o comunitate de 5.000 de suflete situată la 25 km de Funchal, oamenii s-au adunat ciorchine în piața publică, de unde au urmărit pe ecran mare partida de care-și legau speranțele într-o calificare în sferturi.

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Înarmați cu bere la draft, care se comercializa la tarife începând de la 1,5 până la 3 euro paharul, suporterii cu eșarfe au ocupat până la refuz perimetrul din centrul localității de la malul Atlanticului.

Fanii au privit din copaci ultimul meci al lui Cristiano Ronaldo la CM. Foto: Fanatik
Fanii au privit din copaci ultimul meci al lui Cristiano Ronaldo la CM. Foto: Fanatik

Suporterii s-au urcat în pomi pentru a urmări partida în piața publică

Față de alte meciuri, asistența a fost mult mai numeroasă, unii suporteri urcându-se în pomii din preajmă pentru a putea viziona partida cu Spania. Chiar și geamurile și balcoanele clădirilor din jur au fost locuri prielnice pentru a viziona acest derby iberic a cărei audiență nu a avut egal, pentru care portughezii și-au făcut mari speranțe.

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Ei au cântat imnul cu patos, unii imortalizând momentele, alții ducând mâna în dreptul inimii fredonând versurile din „A Portuguesa”. Cântecul a fost adoptat ca imn din anul 1910, după abolirea monarhiei și proclamarea republicii.

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Fanii au intonat imnul Portugaliei

Speranța moare ultima, dar moare…

Ratările lui Oyarzabal și Yamal nu le-au tăiat fanilor elanul, reluarea pe spate a lui Cristiano Ronaldo și transversala lui Mendes, după un șut deviat, le-au oferit speranțe suporterilor care s-au dezlănțuit, mânați de un entuziasm teribil.

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Totul s-a năruit, însă, în prelungiri, lăsând în urmă amintiri și regrete din ultima vară a legendei portugheze la un Campionat Mondial. Dacă nu și-ar fi anunțat retragerea, erau loc de speranțe pentru toți fanii lui CR7. Așa, însă…

Atmosferă impresionantă la Madeira

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Bogdan Cioara
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
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