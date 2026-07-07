Așa s-a trăit acasă la CR7 ultimul său meci la un campionat mondial: fanii s-au urcat şi în copaci să vadă ultimul meci al idolului lor! Video şi foto

Cristiano Ronaldo și Portugalia au părăsit Campionatul Mondial după înfrângerea cu Spania, scor 0-1, pecetluită de golul lui Mikel Merino din prelungiri. Acasă la CR7, în Madeira, fanii au sperat până în ultima clipă într-o calificare care să-i ducă mai aproape de titlul suprem, unicul mare trofeu care-i lipsește idolului lor.
În Machico, o comunitate de 5.000 de suflete situată la 25 km de Funchal, oamenii s-au adunat ciorchine în piața publică, de unde au urmărit pe ecran mare partida de care-și legau speranțele într-o calificare în sferturi.
Înarmați cu bere la draft, care se comercializa la tarife începând de la 1,5 până la 3 euro paharul, suporterii cu eșarfe au ocupat până la refuz perimetrul din centrul localității de la malul Atlanticului.
Față de alte meciuri, asistența a fost mult mai numeroasă, unii suporteri urcându-se în pomii din preajmă pentru a putea viziona partida cu Spania. Chiar și geamurile și balcoanele clădirilor din jur au fost locuri prielnice pentru a viziona acest derby iberic a cărei audiență nu a avut egal, pentru care portughezii și-au făcut mari speranțe.
Ei au cântat imnul cu patos, unii imortalizând momentele, alții ducând mâna în dreptul inimii fredonând versurile din „A Portuguesa”. Cântecul a fost adoptat ca imn din anul 1910, după abolirea monarhiei și proclamarea republicii.
Ratările lui Oyarzabal și Yamal nu le-au tăiat fanilor elanul, reluarea pe spate a lui Cristiano Ronaldo și transversala lui Mendes, după un șut deviat, le-au oferit speranțe suporterilor care s-au dezlănțuit, mânați de un entuziasm teribil.
Totul s-a năruit, însă, în prelungiri, lăsând în urmă amintiri și regrete din ultima vară a legendei portugheze la un Campionat Mondial. Dacă nu și-ar fi anunțat retragerea, erau loc de speranțe pentru toți fanii lui CR7. Așa, însă…