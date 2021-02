Așa se îmbrăca Fuego la 14 ani. Imaginea l-a făcut și pe artist să râdă

Carismatic, talentat și dedicat până la extrem profesiei, Paul Ciprian Surugiu, cunoscut sub numele de scenă Fuego, mărturisește că a fost întotdeauna determinat să-și arate talentul.

Fuego a început “lupta” pentru celebritate încă din adolescență când, așa cum recunoaște chiar el, dorința de a le arăta oamenilor talentul cu care a fost înzestrat îl punea și în situații comice. În spijinul afirmației lui vine o fotografie pe care Fuego (44 ani) a făcut-o publică, astăzi, și care a fost realizată în urmă cu 30 de ani.

Imagine de colecție cu Fuego

“Tare mă amuz când văd cum au trecut anii și când îmi dau seama că toată perioada aceasta, a vieților noastre, nu e decât un suflu continuu în care parcă n-avem suficient timp să ne bucurăm de tot și nici să ne dăm seama ce ni se întâmplă. Mă amuz și când văd cum arătam eu acum 30 de ani, în vremea adolescenței mele, care era diferită față de a celor din prezent. Neașteptat, noi eram pasionați de muzică, de literatură, încercam să cântăm, să facem proiecte și spectacole. Iată-mă mai jos, îmbrăcat desigur, după moda vremilor, la o așa zisă „ședință foto” pentru proiectele din zona natală. Nu mă lansasem încă la Mamaia și eram emoționat, dar dornic de a face cât mai multe lucruri speciale și a putea arăta oamenilor talentul meu. Sigur că acum pare comică ipostaza, după 30 de ani, dar atunci era o bucurie și determinarea era atât de mare încât ea nu s-a diminuat nici până în prezent!”, a scris Fuego pe o rețea de socializare, unde a publicat o fotografie cu el, realizată în urmă cu 30 de ani.

