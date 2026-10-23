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„Așa se întâmplă cu băștinașii la Craiova”. A dezvăluit culisele problemelor avute de Ștefan Baiaram

Tibi Cocora
23.10.2026 | 11:17
Asa se intampla cu bastinasii la Craiova A dezvaluit culisele problemelor avute de Stefan Baiaram
EXCLUSIV FANATIK
Silvian Cristescu a explicat la FANATIK SUPERLIGA de ce Ștefan Baiaram a traversat o perioadă dificilă la Universitatea Craiova. Foto: Colaj Fanatik.
Silvian Cristescu a explicat la FANATIK SUPERLIGA de ce Ștefan Baiaram a traversat o perioadă dificilă la Universitatea Craiova. Ce spune despre presiunea pusă pe jucătorii olteni.
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Ștefan Baiaram a revenit în prim-plan la Universitatea Craiova după golul marcat în victoria cu Inter d’Escaldes, din Conference League. Fotbalistul oltenilor a traversat o perioadă în care reușitele au lipsit, însă Silvian Cristescu este convins că problemele au fost depășite. Fostul jucător al Științei a explicat, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, de ce presiunea este mult mai mare asupra fotbaliștilor crescuți la Craiova.

Silvian Cristescu a explicat problemele lui Ștefan Baiaram la Universitatea Craiova: „Tot timpul se cere mai mult”

Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă în deplasarea cu Inter d’Escaldes, iar Ștefan Baiaram s-a numărat printre marcatorii oltenilor. Fotbalistul ofensiv a punctat în minutul 5, contribuind la startul excelent al echipei sale. Reușita a venit după o perioadă în care Baiaram nu a avut eficiența ofensivă așteptată, deși evoluțiile sale au început să arate tot mai bine.

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Silvian Cristescu a vorbit despre situația jucătorului și a explicat că fotbaliștii proveniți din Craiova sunt supuși unei presiuni aparte. Suporterii au așteptări ridicate de la cei pe care îi consideră reprezentanți ai orașului și vor să vadă, înainte de toate, implicare și determinare: „Fane în sfârșit marchează. Ultimele sale evoluții au fost bune, muncește la antrenament. Nu a avut reușite, dar, ușor-ușor, vor veni și ele, că Baiaram are valoare mare. La Craiova așa se întâmplă de fiecare dată, mai ales cu jucătorii care sunt băștinași. Tot timpul se cere mai mult de la ei”, a declarat Silvian Cristescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ștefan Baiaram a depășit perioada dificilă? „Au fost și momente de letargie”

Silvian Cristescu consideră că problema lui Ștefan Baiaram nu a fost neapărat lipsa golurilor, ci faptul că, în anumite momente, fotbalistul nu a transmis energia pe care publicul din Bănie o așteaptă de la el. Fostul jucător al Universității Craiova a remarcat însă schimbarea de atitudine a lui Baiaram și este de părere că acesta a depășit perioada mai puțin reușită.

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În opinia sa, faptul că Baiaram muncește la antrenamente și a început să aibă evoluții consistente reprezintă semne că fotbalistul se află pe drumul cel bun. „Nu se vrea neapărat să marchezi, ci să se vadă determinare în teren, iar Baiaram a arătat că are determinare în teren. Au fost și momente de letargie, dar i-au trecut, a depășit momentul”, a explicat Cristescu.

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Silvian Cristescu a dezvăluit cum au pregătit oltenii meciul cu Inter d’Escaldes

Silvian Cristescu a analizat și atitudinea Universității Craiova înaintea deplasării din Andorra. Acesta a remarcat că jucătorii au tratat confruntarea cu maximă seriozitate, deși adversara fusese prezentată în spațiul public drept o formație modestă.

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Potrivit fostului fotbalist, oltenii au urmărit partidele celor de la Inter d’Escaldes și au înțeles că nu îi așteaptă o misiune atât de simplă precum se anticipa: „Băieții noștri au văzut meciurile celor din Andorra și au observat că nu este o echipă slabă, cum s-a făcut publicitate la noi. Ai noștri chiar au luat lucrurile în serios și chiar e îmbucurător. În general, echipa a jucat bine, de la Popescu până la Baiaram, iar cei care au intrat au făcut-o extrem de motivați, ca să câștige”, a mai spus Cristescu.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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