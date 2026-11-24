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Anghel Iordănescu a fost aproape să o preia pe Nottingham Forest în 2005, însă acolo a ajuns în cele din urmă Gary Megson. Acum, fiul Edi Iordănescu este aproape să semneze cu Watford, echipă din Championship. Astfel, Edi Iordănescu va ajunge primul antrenor român care să antreneze în Marea Britanie. Într-un articol de acum 20 de ani din The Guardian, jurnaliștii britanici menționau că „Tata Puiu” este printre antrenorii doriți la Nottingham.

Anghel Iordănescu a fost aproape să semneze cu Nottingham Forest din Championship

„Iordănescu, în vârstă de 55 de ani, a părăsit naționala României în luna noiembrie a anului trecut și dorește să lucreze în Anglia. El locuiește în România, dar vorbește fluent limba engleză și în această săptămână a trimis o scrisoare grupării Nottingham prin care își oferă serviciile”, scria cotidianul citat.

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În acel moment, în clasamentul ligii secunde britanice – Coca-Cola Champions League – unde ocupa o poziție retrogradabilă: locul 23, penultimul, după 28 de etape. Totuși, sâmbătă, fosta dublă câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni de la sfârșitul anilor ’70, se calificase în turul IV al Cupei Ligii Angliei, după victoria cu 3-0 la Queens Park Rangers.

Cu toate acestea, așa cum scria BBC, antrenorul ales al echipei engleze de liga a doua Nottingham Forest a fost Gary Megson, preferat fostului selecționer al României, Anghel Iordănescu. Megson, în vârstă de 45 de ani, l-a înlocuit atunci pe Mick Harford, care a asigurat interimatul, după demisia lui Joe Kinnear, în luna decembrie. „Candidații de talia lui Gary Megson devin disponibili foarte rar și era o ocazie prea bună ca să nu profităm de ea”, declara președintele lui Nottingham, Nigel Doughty. Megson fusese antrenorul lui Cosmin Contra, la West Bromwich Albion, de unde a fost demis în luna octombrie a acelui an 2005.

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Valentin Stănescu a fost și el curtat de Leeds acum zeci de ani, dar a rămas în România

În urmă cu mulți ani, , dar nu a mai făcut-o niciodată. Informația a fost confirmată de soția sa într-un interviu acordat în Evenimentul Zilei în aprilie 1994. „Îmi amintesc, în 1979, celebrul club englez Leeds United l-a dorit cu disperare ca antrenor, promițîndu-i 50 000 de lire sterline pentru a semna un contract (sumă enormă pentru vremea aceea). Nicolae Munteanu, redactor sportiv la Europa Liberă, a mediat contactul, dar Tinel nici n-a vrut să audă. Deși era anticomunist convins, nu și-ar fi părăsit țara pentru nimic în lume. Soțul meu a fost foarte credincios. Ori de cîte ori trecea pe lîngă o biserică, se închina evlavios.

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În urmă cu doi ani a suferit o comoție cerebrală, dar și-a revenit relativ repede. În noiembrie ’92 a suferit un al doilea accident vascular. Începuse să se exprime din ce în ce mai incoerent, apoi a căzut la pat. A stat 3 săptămîni la Spitalul «Gheorghe Marinescu», fără ca medicii de acolo să-i facă vreun tratament. Este inadmisibil!”, povestea soția lui Stănescu acum 30 de ani. Ca și o coincidență, Valentin Stănescu eliminase tocmai pe Leeds United din cupele europene, cu Universitatea Craiova, după două victorii cu 2-0.