Asalt la casa de bilete pentru derby-ul Dinamo – Rapid! Decizie de ultimă oră a formației din Ștefan cel Mare

Dinamo - Rapid este capul de afiș al etapei cu numărul cu numărul 13 din SuperLiga. Fanii sunt nerăbdători să asiste la derby și astfel că au luat cu asalt casele de bilete. Ce decizie a luat clubul din Ștefan cel Mare
Iulian Stoica
10.10.2025 | 21:57
Anunț important făcut de Dinamo înainte de meciul cu Rapid. Sursă foto: Colaj Fanatik

Dinamo – Rapid este cel mai important meci de după pauza alocată meciurilor internaționale. Duelul este unul extrem de așteptat, astfel că bilete scoase la vânzare au fost achiziționate într-un timp record de fanii dinamoviști.

Dinamo a scos la vânzare un nou sector pentru suporteri

Atât Dinamo, cât și Rapid au un parcurs foarte bun în acest nou sezon de SuperLiga, astfel că fanii ambelor formații sunt nerăbdători să își vadă în acțiune formațiile preferate din campionat.

Duelul este programat în etapa a 13-a din SuperLiga, prima după pauza dedicată meciurilor internaționale, și astfel că fanii vor să asiste în număr cât mai mare la derby-ul din Capitală.

Într-un comunicat emis pe rețelele de socializare, „câinii” au anunțat că primul val de bilete s-au vândut într-un timp record și astfel că au decis să scoată un nou rând de bilete, la inelul 2 al tribunelor 1 și 2.

„Biletele pentru meciul cu Rapid de pe Arena Națională s-au vândut fulger, așa că am deschis și inelul 2 al tribunelor 1 și 2! Ați arătat din nou cât de mare este dragostea pentru Dinamo, și ne așteptăm să faceți o atmosferă incredibilă, așa cum doar voi știți”, s-a arătat în comunicatul  emis de Dinamo.

Cât costă un bilet din cele scoase la vânzare

Un bilet la tribuna 1, inel 2 ajunge la prețul de 70 de lei. În schimb, un tichet similar la tribuna a 2-a îi va face pe fanii formațiilor să scoată din buzunare suma de 50 lei, echivalentă a 10 euro.

Dinamo, echipa gazdă, are un avantaj important înaintea partidei cu Rapid. Duelul se va disputa pe „Arena Națională”, cel mai mare stadion din țară, și astfel că orice suporter dinamovist poate prinde unul dintre biletele scoase la vânzare.

Ce importanță are derby-ul Dinamo – Rapid

Pe lângă importanța istoriei, partida dintre Dinamo și Rapid are o însemnătate importantă pentru ierarhia SuperLigii. Elevii lui Costel Gâlcă ocupă treapta secundă în ierarhie, doar FC Botoșani aflându-se peste formația de sub Podul Grant.

De cealaltă parte, Dinamo, ca în sezonul trecut, evoluează spectaculos și acumulează puncte. Înaintea acestui duel de importanță aparte, „câinii” se află pe treapta a 4-a în campionat, la doar două puncte de FC Botoșani.

Cum arată clasamentul înainte de Dinamo – Rapid

SuperLiga, așa cum obișnuiește, produce surprize etapă de etapă. Interesant este faptul că echipe pretendente la titlu, precum CFR Cluj și FCSB, se află în subsolul clasamentul, iar formații ce își doresc evitarea retrogradării, aici amintim de FC Argeș și Unirea Slobozia, ocupă locuri care duc în play-off.

Cum arată clasamentul din SuperLiga înainte de Dinamo - Rapid
