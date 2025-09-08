Asalt la vedeta lui Cristi Chivu! „Dorim să îl transferăm. Am făcut o ofertă”

Hakan Calhanoglu a jucat primele sale minute sub comanda lui Cristi Chivu în . , iar antrenorul echipei, Okan Buruk, a dezvăluit că gruparea din Super Lig a făcut o nouă ofertă.

O grupare de Champions League a făcut o ofertă pentru vedeta lui Cristi Chivu

Galatasaray a efectuat mai multe mutări de impact în această vară. Turcii l-au transferat definitiv pe Victor Osimhen de la Napoli, în schimbul sumei de 75 de milioane de euro, și l-au adus pe Ilkay Gundogan de la Manchester City. Chiar și în acest context, campioana din Super Lig era pregătită să îl transfere și pe Hakan Calhanoglu.

Antrenorul Okan Buruk a dezvăluit că Galatasaray a făcut recent o nouă ofertă pentru experimentatul fotbalist, care a fost însă refuzată, pretențiile celor de la Inter fiind considerate drept exagerate de către turci. „Îl dorim foarte mult. Este un mare fan al lui Galatasaray. Am mai făcut o ofertă săptămâna trecută, dar Inter nu a dorit să îl vândă.

Ce sumă a solicitat Inter în schimbul lui Hakan Calhanoglu

Au spus că vor accepta doar dacă vom oferi un preț mai mare decât cel normal. El și Gundogan și-ar fi sacrificat salariile, dar dacă Inter l-ar fi vândut, ar fi trebuit să cheltuim 40-45 de milioane de euro. Era un transfer foarte dificil pentru noi.

Hakan a făcut la rândul său sacrificii, dar mutarea nu s-a finalizat pentru că Inter nu a dorit să îl vândă”, a afirmat tehnicianul, conform . Fostul mijlocaș a fost coechipier cu Gică Hagi şi Gică Popescu la Galatasaray, înainte de a se transfera chiar la Inter în 2001, unde avea să rămână timp de trei ani.

Afectat de o accidentare în această vară, Hakan Calhanoglu a absentat de la Campionatul Mondial al Cluburilor, prima competiție a lui Cristi Chivu ca antrenor principal la Inter. Apoi, mijlocașul a ratat și meciul cu Torino (5-0) din prima etapă a noului sezon din Serie A, din cauza unei suspendări. Calhanoglu a jucat primele minute sub comanda tehnicianului român în partida cu Udinese (1-2), în care a fost titular înainte de a părăsi terenul în minutul 68.

