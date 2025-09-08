Sport

Asalt la vedeta lui Cristi Chivu! „Dorim să îl transferăm. Am făcut o ofertă”

O formație de Champions League a făcut o ofertă pentru un jucător important de la Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu.
Bogdan Mariș
08.09.2025 | 06:40
Asalt la vedeta lui Cristi Chivu Dorim sa il transferam Am facut o oferta
ULTIMA ORĂ
O grupare importantă din Europa a făcut o ofertă pentru o vedetă a lui Inter. FOTO: Hepta

Hakan Calhanoglu a jucat primele sale minute sub comanda lui Cristi Chivu în meciul pe care Inter l-a pierdut cu 1-2 contra lui Udinese în etapa secundă din Serie A. Mijlocașul turc este dorit în continuare de Galatasaray, iar antrenorul echipei, Okan Buruk, a dezvăluit că gruparea din Super Lig a făcut o nouă ofertă.

ADVERTISEMENT

O grupare de Champions League a făcut o ofertă pentru vedeta lui Cristi Chivu

Galatasaray a efectuat mai multe mutări de impact în această vară. Turcii l-au transferat definitiv pe Victor Osimhen de la Napoli, în schimbul sumei de 75 de milioane de euro, și l-au adus pe Ilkay Gundogan de la Manchester City. Chiar și în acest context, campioana din Super Lig era pregătită să îl transfere și pe Hakan Calhanoglu.

Antrenorul Okan Buruk a dezvăluit că Galatasaray a făcut recent o nouă ofertă pentru experimentatul fotbalist, care a fost însă refuzată, pretențiile celor de la Inter fiind considerate drept exagerate de către turci. „Îl dorim foarte mult. Este un mare fan al lui Galatasaray. Am mai făcut o ofertă săptămâna trecută, dar Inter nu a dorit să îl vândă.

ADVERTISEMENT

Ce sumă a solicitat Inter în schimbul lui Hakan Calhanoglu

Au spus că vor accepta doar dacă vom oferi un preț mai mare decât cel normal. El și Gundogan și-ar fi sacrificat salariile, dar dacă Inter l-ar fi vândut, ar fi trebuit să cheltuim 40-45 de milioane de euro. Era un transfer foarte dificil pentru noi.

Hakan a făcut la rândul său sacrificii, dar mutarea nu s-a finalizat pentru că Inter nu a dorit să îl vândă”, a afirmat tehnicianul, conform Gazzetta dello Sport. Fostul mijlocaș a fost coechipier cu Gică Hagi şi Gică Popescu la Galatasaray, înainte de a se transfera chiar la Inter în 2001, unde avea să rămână timp de trei ani.

ADVERTISEMENT
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Digi24.ro
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”

Afectat de o accidentare în această vară, Hakan Calhanoglu a absentat de la Campionatul Mondial al Cluburilor, prima competiție a lui Cristi Chivu ca antrenor principal la Inter. Apoi, mijlocașul a ratat și meciul cu Torino (5-0) din prima etapă a noului sezon din Serie A, din cauza unei suspendări. Calhanoglu a jucat primele minute sub comanda tehnicianului român în partida cu Udinese (1-2), în care a fost titular înainte de a părăsi terenul în minutul 68.

ADVERTISEMENT
Trump a întârziat cu 45 de minute startul evenimentului! Peste 24.000 de oameni...
Digisport.ro
Trump a întârziat cu 45 de minute startul evenimentului! Peste 24.000 de oameni au reacționat, iar președintele SUA nu s-a abținut
  • 30 de milioane de euro este cota actuală a lui Hakan Calhanoglu
  • 31 de ani are mijlocașul turc
Cum s-a descurcat naționala României U18 la primele meciuri cu Ion Marin la...
Fanatik
Cum s-a descurcat naționala României U18 la primele meciuri cu Ion Marin la timonă. „Săpăligă” a „coborât” treapta la tineret după experiența de la U19
Carlos Alcaraz l-a egalat pe Rafael Nadal la titluri de Grand Slam câștigate...
Fanatik
Carlos Alcaraz l-a egalat pe Rafael Nadal la titluri de Grand Slam câștigate până la 23 de ani. E clar peste Federer și Djokovic, dar depășit de o altă legendă a tenisului
Live Video US Open 2025. Carlos Alcaraz este noul campion! Ce a declarat...
Fanatik
Live Video US Open 2025. Carlos Alcaraz este noul campion! Ce a declarat spaniolul după ce a revenit pe primul loc în clasamentul ATP
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
E revoltat că fiul său e numit 'nepotul lui Ilie Balaci'. Tiradă uluitoare:...
iamsport.ro
E revoltat că fiul său e numit 'nepotul lui Ilie Balaci'. Tiradă uluitoare: 'E băiatul meu! Sunt lucruri foarte grave, mă dor'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!