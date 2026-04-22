Asalt oltenesc la Mioveni! Fanii Universității Craiova au epuizat în timp record biletele pentru meciul care poate apropia și mai mult echipa de titlu

CE TREBUIE SĂ ȘTII Mobilizare totală a fanilor din Bănie: 500 de bilete epuizate în câteva ore

ADVERTISEMENT

Suporterii Universității Craiova au demonstrat încă o dată forța lor de mobilizare înaintea unui meci cu miză uriașă în lupta pentru titlu. Oltenii au epuizat în timp record biletele destinate galeriei pentru partida cu FC Argeș, programată la Mioveni, într-un duel care poate aduce echipa lui Mihai Rotaru și mai aproape de trofeul mult visat.

Mobilizare totală a fanilor din Bănie: 500 de bilete epuizate în câteva ore

Potrivit informațiilor FANATIK, suporterii Universității Craiova au epuizat toate cele 500 de bilete alocate tribunei oaspete pentru meciul de la Mioveni în doar 3-4 ore de la punerea lor în vânzare. Este vorba despre numărul maxim de tichete pus la dispoziție pentru fanii olteni, care au reacționat instant.

ADVERTISEMENT

Interesul uriaș arată clar cât de mult contează acest meci pentru suporterii alb-albaștri și pentru ultrașii din Peluza Nord, care vor să facă uitat rezultatul din tur și să-și împingă de la spate favoriții spre un rezultat care poate cântări decisiv în lupta pentru titlu.

Cum a reacţionat Mihai Rotaru după eșecul din tur cu FC Argeș

. În meciul tur cu FC Argeș, de pe stadionul „Ion Oblemenco”, Universitatea Craiova a fost învinsă, scor 0-1, grație golului de generic pe care Adel Bettaieb l-a izbutit în minutul 26.

ADVERTISEMENT

Eșecul i-a luat prin surprindere pe oamenii din conducerea clubului din Bănie. Pavel Badea a mărturisit că Mihai Rotaru a fost profund afectat că . Însă, din discuțiile avute inclusiv în această dimineață, președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova a observat că omul de afaceri nu și-a pierdut optimismul că oltenii pot cuceri titlul la finalul sezonului.

ADVERTISEMENT

„A fost o atmosferă de tristețe. Am vorbit și aseară după meci, chiar și acum dimineață (n.r. cu Mihai Rotaru). Suntem optimiști și sper să mergem înainte cu încredere. Chiar avem o echipă bună. Se poate întâmpla să ai un accident. Și acum câteva etapa cu UTA, acasă, am avut un accident, când a plecat Mirel Rădoi. Dar am trecut cu bine în următoarele meciuri. Sperăm ca prin ridicarea nivelului jocului, prin câștigarea încrederii, să redevenim echipa care a fost în ultimele etape.

ADVERTISEMENT

Optimismul pe care l-am văzut în această dimineață la Mihai Rotaru este încurajator. Îl văd pe Mihai foarte încrezător în potențialul echipei și în reușita din acest sezon. Ne animă și pe noi, cei din jurul echipei. Noi chiar credem că echipa poate reuși o performanță notabilă în acest sezon”, declara atunci Pavel Badea, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Decizia Comisiei de Disciplină după bannerele rasiste de la meciul cu Rapid

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Universitatea Craiova – Dinamo se va joacă cu spectatori, după ce Comisia de Disciplină a decis miercuri că oltenii nu sunt recidivişti şi sunt abia la prima abatere.

ADVERTISEMENT

Clubul din Bănie a fost penalizat cu 7500 lei doar, însă noi probleme viitoare, chiar la meciul cu Dinamo, de pe 3 mai, pot duce la disputarea unui meci fără spectatori, care poate fi chiar cel decisiv pentru titlu, cu Universitatea Cluj, din penultima etapă a play-off-ului!