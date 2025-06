Asaltat cu oferte, Elias Charalambous semnează! Gigi Becali a făcut anunțul: „A venit cu impresarul”

FCSB a făcut spectacol pe piața transferurilor, însă o altă mutare pe care campioana României a pregătit-o temeinic a fost prelungirea contractului lui Elias Charalambous. , antrenorul cipriot urmează să semneze cu FCSB un nou contract.

Elias Charalambous ajunge la final de contract cu FCSB la finalul lunii iunie. Deși , antrenorul cipriot este foarte aproape să semneze prelungirea cu campioana României.

Gigi Becali a fost cel care a făcut anunțul. „(n.r. s-a închis cu Charalambous, semnează prelungirea?) Da, el nu voia pentru el. El a zis ‘domne, am venit cu impresarul ăla, nu iau niciun ban, vreau cutare, nu știu ce’.

Am vorbit cu el. ‘Uite, mă, îți mai pun la contract încă 50.000 de euro la premiere, oricare din ele, inclusiv Conference, și bani să-i dea impresarului, adică să-i dea el comisionul cum ar veni. I-am mai pus încă 50.000 și gata.

Salariul lui Elias Charalambous la FCSB

Are 12.500 de euro salariu, cam așa. I-am mai dat încă 50.000 de euro în plus premiere la calificări. Am pus încă 100.000 de euro, 50.000 pentru el și 50.000 să-i dea la impresar. Salariul a rămas la fel”, a declarat Gigi Becali, la TV Prima Sport.

În vârstă de 44 de ani, Elias Charalambous a fost adus la FCSB în primăvara anului 2023. Antrenorul s-a integrat rapid în staff-ul tehnic al roș-albaștrilor, unde a făcut o treabă excelentă alături de Mihai Pintilii.

Cu cele două titluri cucerite în sezoanele 2023/2024 și 2024/2025, Elias Charalambous a devenit cel mai longeviv antrenor din „era Becali” la FCSB. Înainte să vină la FCSB, Charalambous le-a mai antrenat pe AEK Larnaca, Ethnikos și Doxa.