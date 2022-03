Un senator din SUA cere asasinarea lui Vladimir Putin: ”Cineva din Rusia trebuie să ia taurul de coarne”

Un senator din Statele Unite ale Americii știe care este cea mai rapidă soluție pentru a pune capăt războiului și suferinței din Ucraina: eliminarea lui Vladimir Putin.

Senatorul din Carolina de Sud, , a cerut public asasinarea președintelui rus Vladimir Putin de către cineva apropiat.

Într-un mesaj postat pe Twitter, politicianul s-a întrebat dacă președintele rus are un ”Brutus” care să-l elimine și să pună astfel capăt războiului.

Senatorul american a făcut o aluzie la ofiţerul german Claus von Stauffenberg, autorul unui atentat cu bombă eșuat împotriva lui Adolf Hitler, în 1944.

”Există un Brutus în Rusia? Există un colonel Stauffenberg mai de succes în armata rusă?”, scrie Graham în mediul online.

”Aţi face un mare serviciu ţării voastre şi restului lumii”, a adăugat el.

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?

The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.

You would be doing your country – and the world – a great service.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC)