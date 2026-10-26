Sport

Asasinat în Bulgaria! Președintele Federației, împușcat în cap în propria casă

Traian Terzian
26.10.2026 | 15:27
Asasinat in Bulgaria Presedintele Federatiei impuscat in cap in propria casa
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Președinte de federația din Bulgaria, asasinat în propria casă. Sursă foto: vesti.bg
O nouă veste șoc a zguduit Bulgaria. Slavi Binev, președintele Federației de Taekwondo din țara vecină, a fost ucis în propria casă.
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În vârstă de 60 de ani, Slavi Binev a fost asasinat în casa lui din Sofia. Poliția din Bulgaria l-a reținut pe făptaș și a dezvăluit că nu este vorba de o crimă la comandă, ci suspectează mai degrabă o dispută financiară nerezolvată.

Președintele Federației Bulgare de Taekwondo, asasinat în propria casă

Tragedia s-a produs sâmbătă, 24 septembrie, iar Direcția de Afaceri Interne din Sofia și serviciile medicale de urgență au confirmat că au primit un apel la ora 10:28 în care se vorbea despre împușcături la o adresă din cartierul Pavlovo.

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O ambulanță a ajuns la adresă în șapte minute, dar paramedicii nu l-au mai putut salva la Slavi Binev și au constat decesul. Un martor a auzit o împușcătură și apoi a văzut trei bărbați plecând în grabă cu o mașină.

Vehiculul a fost localizat pe o autostradă, la 54 de kilometri de capitala Bulgariei, și a fost blocat de forțele de ordine. Secretarul interimar al Ministerului de Interne, Liubomir Nikolov, a precizat că au fost reținute trei persoane, doi cetățeni turci și unul cu carte de identitate bulgară. Aceștia lucrau în domeniul construcțiilor și ridicau două complexe rezidențiale în Sofia. În urma intervenției, poliția a recuperat două pistoale și se crede că una dintre acestea este arma crimei.

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Cine este ucigașul

La două zile după înfiorătoarea crimă, ministrul de Interne, Ivan Demerdjiev, a declarat că o singură persoană a rămas în arest, celelalte două fiind eliberate după interogatorii îndelungate, dar rămân martori în această etapă a cazului. Conform novini.bg, cei doi bărbați eliberați au explicat că întâlnirea de la domiciliul lui Binev a fost o rutină și nimeni nu se aștepta ca aceasta să se termine fatal.

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Persoana acuzată de asasinarea președintelui Federației Bulgare de Taekwondo este Eyup Temiz. Potrivit informațiilor neoficiale, el este soțul Niei Temiz, fiica fostului arhitect șef al Sofiei, Stoyan Yanev, și parteneră a lui Slavi Binev într-o companie mixtă. De altfel, Demerdjiev a mai precizat că făptașul era bine cunoscut victimei, deoarece cei doi comunicaseră de mai multe ori și se aflau în relații apropiate.

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Cine a fost Slavi Binev

Născut la Sofia pe 10 decembrie 1965, Slavcho Penchev Binev a practicat taekwondo și a câștigat titlul de campion european la ediția din 1992, de la Celje. După ce s-a retras, el a fost arbitru internațional, antrenor și administrator sportiv, ocupând funcții de conducere, printre care cea de președinte al Federației Olimpice Bulgare de Taekwondo și de vicepreședinte al Uniunii Europene de Taekwondo.

În perioada 1990-2005, Binev a demarat mai multe afaceri în domeniile securității, construcțiilor și divertismentului, fiind patronul mai multor localuri de noapte celebre din Sofia. Cariera politică și-a început-o în 2007, când a fost ales în Parlamentul European ca membru al partidului Ataka. El a câștigat un nou mandat în 2009 și s-a concentrat pe probleme economice și sportive.

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Moartea lui Slavi Binev vine la doar o lună după un alt asasinat cu sânge rece petrecut în Bulgaria. Ilian Filipov, patronul și președintele Consiliului de Administrație al clubului de fotbal Botev Plovdiv, a fost ucis în propria locuință. De asemenea, Bulgaria a mai fost zguduită de o serie de crime misterioase în luna februarie.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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