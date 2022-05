Asasinat la nivel înalt în Iran. Un ofițer al Gărzii Revoluționare, ucis în Teheran de doi motocicliști. Foto

Gărzile Revoluţionare din Iran au anunţat, duminică, 22 mai, că unul dintre ofiţerii lor, colonelul Hasan Sayyad Khoda, a fost ucis într-un asasinat la Teheran.

”Hasan Sayyad Khoda, un apărător al sanctuarului, a fost asasinat în timpul unui atac armat comis de doi motociclişti pe strada Mojahedin-é Eslam din Teheran”, scrie agenţia de presă iraniană IRNA, citată de .

Termenul ”apărător al sanctuarului” desemnează orice persoană care lucrează în numele Republicii Islamice în Siria şi în .

Într-un comunicat emis ulterior, Forța Gărzilor Revoluționare din Iran (IRGC) a învinuit ”contrarevoluționarii și elementele afiliate aroganței globale” pentru asasinarea ofițerului.

”Aroganța globală” este un termen folosit de Republica Islamică pentru a se referi la Statele Unite ale Americii.

În social media au apărut imagini care arată un bărbat decedat pe scaunul șoferului unei mașini, cu sânge în jurul gulerului cămășii și pe brațul drept.

Iranian Colonel working for Sepah Quds Force is assassinated in Tehran by 2 motorcyclists as he was heading to his family’s home.. Described by neighbours as one of the kindest and most generous men you would meet.. Hasan Sayyad Khodayee

— 🇮🇶🇵🇸Iraq | ME | World Updates🇵🇸🇮🇶 (@IraqLiveUpdate)