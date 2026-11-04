„Asasinul” apropiat de Dumnezeu. Cine este Jesus Owono, portarul care a provocat tragedia din Spania

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O seară obișnuită s-a transformat într-o dramă de neconceput pe stadionul Heliodoro Rodríguez López, unde partida dintre Tenerife și FC Andorra a fost marcată de un eveniment șocant. În prelungirile jocului, portarul Jesús Owono a ieșit hazardat din careu pentru a respinge o minge lungă și

Jesús de Miguel a decedat în dimineața următoare

Lovitura i-a provocat jucătorului în vârstă de 30 de ani un stop cardiorespirator fulgerător. Deși medicii l-au resuscitat pe teren și l-au transportat de urgență la spital, starea sa s-a deteriorat în timpul nopții, iar marți dimineață a fost anunțat decesul,

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Reacțiile de la fața locului și din mediul online. Cum este descris Jesus Owono de către apropiați

O parte din fanii prezenți pe stadion au scandat cuvântul „asasin”, potrivit COPE, iar pe teren portarul a părăsit gazonul în lacrimi, fiind eliminat direct. Presiunea uriașă și amenințările violente primite pe internet l-au determinat pe Owono să își închidă complet contul de Instagram și s-a baricadat în viața privată, refuzând orice contact cu mass-media.

Născut în Guineea Ecuatorială, dar crescut în Țara Bascilor de la vârsta de patru ani, Jesús Owono este descris de apropiați drept un băiat liniștit, profund atașat de credință, de Dumnezeu, și extrem de serios în tot ceea ce face. Portarul de 25 de ani, sosit în această vară la FC Andorra de la Deportivo Alavés, este acum copleșit de remușcări uriașe, dorind să ia legătura cu familia îndurerată pentru a-și cere iertare într-un cadru privat.

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Ce spune legea din Spania cu privire la acest caz

​Din punct de vedere legal, procurorul șef din Santa Cruz de Tenerife a precizat că este extrem de dificil să se deschidă un proces penal. Potrivit jurisprudenței, loviturile produse în dinamica firească a unui meci nu sunt pedepsite penal, cu excepția agresiunilor deliberate în afara jocului. Cazul va fi analizat de Comisia de Disciplină, singura care poate stabili dacă a fost vorba despre un joc periculos, în timp ce familia poate depune plângere doar pentru un eventual omor din culpă.