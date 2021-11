Asasinul interlopului craiovean Caiac, Cătălin Mavrichie, va fi eliberat condiționat. Era condamnat la 18 ani de închisoare

Cătălin Mavrichie va fi eliberat, mai exact, pe data de 30 noiembrie, chiar de Sfântul Andrei. El era condamnat definitiv în anul 2010, la 18 ani de închisoare.

Până acum, decizia Judecătoriei Târgu-Jiu nu a fost contestată de către procurori, ceea ce înseamnă că va avea loc eliberarea condiționată fără niciun fel de problemă.

”Admite cererea și propunerea de liberare condiționată privind petentul condamnat Mavrichie Marian Cătălin. Dispune liberarea condiţionată a petentului condamnat Mavrichie Marian Cătălin, aflat în executarea mandatului nr. 287/2010 emis de Tribunalul Dolj în baza sentinţei penale nr. 259/2009.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziție prin mijlocirea grefei instanței, azi, 24.11.2021”, a fost soluția pe scurt a Judecătoriei Craiova, scrie

Cum l-a ucis Marian Mavrichie pe Caiac

Cătălin Marian Mavrichie a fost condamnat definitiv în mai 2010 la 18 ani de închisoare acuzat fiind de omor calificat. Asta după ce în anul 2008 l-a ucis pe Mihai Pârvu, zis Caiac,

”Caiac mi-a luat banii cu cărţi măsluite. L-am sunat să mă socotesc cu el şi a zis că-l trimite pe Chinezu la mine, dar eu am vrut să mă conving singur că e aşa şi m-am dus spre locuinţa lui.

Pe alee, m-am întâlnit cu Chinezu şi cu fratele lui. Cred că l-au sunat pe Caiac, care a coborât pregătit, cu sabia şi cu câinele“, spunea Mavrichie, acum câțiva ani, în faţa judecătorilor.

În acel moment, soția îl implora pe Caiac, în genunchi, să nu facă vreo faptă rea. Însă, Caiac l-a lovit cu sabia pe Mavrichie, iar acesta, în apărarea sa ar fi tras cu pistolul.

”Ea era în genunchi şi Caiac se făcea cu sabia spre mine. Atunci am tras un foc în sus, ca să îi sperii, şi am fugit la maşină.

Acolo m-au ajuns şi Caiac a dat cu sabia. Dacă nu puneam mâna îmi lua gâtul. De frică am tras iar cu pistolul, nu ştiu unde.

Recunosc că am avut două pistoale, dar nu m-am dus la el să îl omor. Sunt criminal, cum spune lumea, dar nu am făcut-o cu intenţie, am tras de frică”, a mai precizat Cătălin Mavrichie.