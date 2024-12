Ascensiunea suveraniștilor, prin ochii lui Mircea Radu, vedeta unui show despre românii din diaspora: ”Mulți ar vrea să revină acasă”. Exclusiv

Mircea Radu este una dintre vedetele de televiziune care au luat pulsul românilor aflați departe de țară. Prezentatorul show-ului ”Noi, românii”, de la Metropola TV, străbate zeci de mii de kilometri și cunoaște mulți oameni, în fiecare sezon. El a discutat cu FANATIK despre sentimentele pe care românii din diaspora le au față de cei de acasă, mai ales în contextul politic complicat.

Mircea Radu: „Foarte mulți ar vrea să revină”

Mircea Radu spune că românii care trăiesc departe de casă sunt scindați, la fel ca cei de acasă. Totuși, ei împărtășesc același sentiment: dorul de România. Vedeta spune că aceștia se vor întoarce în țară, atunci când vor avea o motivație reală să o facă. Acesta este și contextul în care popularitatea partidelor suveraniste a explodat, pur și simplu, la .

„Așa cum îți ziceam, foarte mulți ar vrea să revină, să se întoarcă în România. Dacă vor considera că au pentru ce s-o facă, o vor face. Acum știu doar că ei au votat, masiv, peste 55% conform datelor oficiale, partidele suveraniste”, ne relatează Mircea Radu.

„Cel mai bine e acasă”

În prag de sărbători, românii plecați din țară, majoritatea lor, sunt copleșiți de amintirile care-i leagă de România. Sunt, încă, ancorați puternic în locurile unde au copilărit. Le este dor de familiile și prietenii lor.

„Cel mai greu e cu amintirile. Ele nu pleacă din nimeni, niciodată. Copiii, părinții, casa, locurile în care au copilărit, toate astea-s ancore puternice. Apoi îmi spuneau că nici în Occident lucrurile nu-s chiar pline de sclipici.

Cresc tensiunile sociale, nemulțumirile, politicile duse de anumite state care nu-s pe placul multora. Pe scurt, cel mai bine e acasă. Cred că doar cineva care a avut nemulțumiri profunde sau răni de neșters nu poate fi de acord cu asta”, ne dezvăluie Mircea Radu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mircea Radu vorbește despre al treilea sezon de ”Noi, românii”

Mircea Radu a dat startul . O emisiune despre cei care încă își mai iubesc țara și le este dor de tot ce au lăsat în urmă. Sau despre românii care, încă, nu au renunțat să mai spere. Cei care au rămas să-și clădească aici un viitor.

„Aș vrea să mulțumesc telespectatorilor pentru că au făcut ca ”Noi, românii” să fie o emisiune apreciată. Eu intuiam încă de la început că anvergura programului va duce la ceea ce este și anume, un produs premium, curat și mult peste cât arată sau oferă alte emisiuni. Nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc Metropola TV care a făcut tot ce este omenește posibil pentru a ajuta acest proiect”, ne povestește Mircea Radu.

„Dragostea lor nestinsă față de România”

În prag de sărbători, România a trecut și trece prin schimbări mari. Mircea Radu mărturisește că există români, plecați din țară sau rămași aici, care luptă să-și păstreze țara frumoasă și înfloritoare. Români care nu renunță niciodată.

„Au fost trei sezoane de ”Noi, românii”. În primul am fost în 15 țări europene unde am întâlnit și am vorbit cu cei plecați de acasă pentru o viață mai bună în Occident. Dragostea lor nestinsă față de România, cred că asta m-a impresionat cel mai mult.

În sezonul al doilea am vorbit cu români care au rămas în țară și și-au folosit brațele și mintea pentru a aduce plus valoare comunităților în care trăiesc. În fine, în cel de-al treilea sezon am fost de-a lungul și de-a latul României să îi cunosc pe cei care s-au mutat de la oraș la sat.

Pe cei care au luat-o de la zero. Pe oamenii care, după ce toată viața cumpăraseră doar de la supermarket, au început să își cultive singuri hrana. Care au trecut la muncile câmpului sau și-au reparat singuri ulucile din gard, deși mâinile lor erau obișnuite doar cu tastele calculatorului. Și au reușit, într-un fel sau altul.

Toți cei pe care i-am vizitat s-au acomodat cu acest trai, poate și fiindcă e în gena noastră să fim maleabili. Odată cu mutarea lor, satul românesc se dezvoltă. Ei aduc un suflu nou, idei și sprijin pentru comunitatea rurală”, ne spune, cu sinceritate, Mircea Radu.