Așchia nu sare departe de trunchi. Fiul lui Cristiano Ronaldo calcă pe urmele tatălui său

Considerat de mulți cel mai mare fotbalist din istoria naționalei Portugaliei, alături de care a câștigat titlul european în 2016, Cristiano Ronaldo se pregătește să-i predea ștafeta fiului său cel mare.

Fiul lui Cristiano Ronaldo a fost convocat la naționala U16 a Portugaliei

După un debut furtunos la selecționata U15 a Portugaliei, Cristiano Ronaldo jr. a fost imediat avansat la naționala U16. Puștiul născut în Statele Unite ale Americii a fost convocat pentru un turneu amical.

În perioada 27 octombrie – 5 noiembrie, reprezentativa U16 a Portugaliei va participa la un turneu amical în Turcia. Lusitanii vor juca trei meciuri de pregătire împotriva echipelor similare din Anglia, Țara Galilor și Turcia.

Extremă stânga ca și tatăl său, Ronaldo jr. se află printre cei 22 de jucători convocați la această acțiune de selecționerul Filipe Ramos. Cei mai mulți fotbaliști chemați la lot vin de la cele trei mari formații ale Portugaliei, FC Porto, Benfica și Sporting.

Cristiano Ronaldo jr. a ales să joace pentru Portugalia

Prin prisma faptului că s-a născut în SUA, a legăturilor de familie sau a țărilor în care a stat, Cristiano Ronaldo jr. era . Doar că puștiul își dorește să calce pe urmele tatălui său și a ales să reprezinte Portugalia.

Purtând numele Cristiano dos Santos, el . A fost introdus în repriza secundă a amicalului cu Japonia de la turneul internațional ”Vlatko Markovic”, găzduit de Croația, iar apoi a fost titular și a evoluat timp de o oră în fața Greciei.

Fiul lui Cristiano Ronaldo, urmărit de marile forțe ale Europei

Numele său a atras imediat atenția și pentru a-l vedea la lucru pe fiul superstarului Portugaliei. Printre coloșii care l-au urmărit pe Ronaldo jr. s-au Manchester United și Tottenham.

Din Italia au venit trimișii lui Inter Milan, Juventus și Atalanta, din Austria au fost cei de la RB Salzburg, iar din Germania au venit oameni de la nu mai puțin de 10 cluburi, printre care Bayern Munchen, Borussia Dortmund, RB Leipzig și Hoffenheim.

Cristiano Ronaldo are cinci copii

Unul dintre cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor, Cristiano Ronaldo și-a dorit întotdeauna să aibă o familie numeroasă. În acest moment, el are cinci copii. Cel mai mare este Cristiano jr, iar Eva și Matteo au fost născuți cu ajutorul unei mame surogat.

Din relația pe care o are cu partenera sa Georgina Rodriguez, starul portughez are două fete: Alana Martina și Bella Esmeralda. Din păcat, cei doi au și pierdut un copil. Fratele geamăn al ultimei fetițe a decedat la naștere.