„Asculți declarațiile patronului după meciuri?”. Mihai Pintilii, replică genială despre Gigi Becali: „Să-și facă talentul”

. Roș-albaștrii au făcut un play-off aproape perfect, în care nu au pierdut niciun meci. Mihai Pintilii, secundul echipei din capitală, a vorbit despre acest an de vis, dar și despre viitorul său.

Mihai Pintilii, omul din spatele succesului FCSB

Echipa Mihai Pintilii – Elias Charalambous funcționează excelent la FCSB. Cei doi au câștigat două campionate și au dus formația roș-albastră până în optimile de finală ale Europa League, însă fanii îndrăznesc să viseze la o calificare istorică în UEFA Champions League.

, a vorbit, într-un interviu, despre această bornă pe care visează să o bifeze. El e convins că drumul până în UEFA Champions League va fi unul extrem de complicat, însă are mare încredere în jucătorii săi.

„E un vis. Dar, dacă mă întrebi personal, pentru mine, ce am făcut anul ăsta și în Europa League e perfect pentru noi. Clar, în Champions League sunt alți bani, altă distracție. Dar, decât să te duci să te faci de râs, prefer în Europa, cu niște echipe bune, cum a fost anul acesta, și atunci performanța e mult mai mare și satisfacția ta e mult mai mare.

Ok, într-adevăr, oricine își dorește, și eu îmi doresc să ajungem, dar să faci ceva. Dar dacă te duci și nu faci, atunci parcă te înmoi. Te bagă sub pământ 5 metri și parcă greu mai ieși de acolo. Așa, când ai rezultate cu echipe bune, te ridică și pe tine, plus că jucătorii și-au luat experiența cel mai mult din meciurile din Europa. Calitate și, în plus, au văzut și ei că pot să se bată cu oricine”, a precizat Mihai Pintilii.

Ce spune Mihai Pintilii despre Gigi Becali. „E o plăcere să-l asculți”

În plus, antrenorul de la FCSB a vorbit și despre relația pe care o are cu patronul echipei, Gigi Becali. Nu rar se întâmplă ca omul de afaceri să aibă declarații în forță la TV, însă Pintilii a dat de înțeles că nu mai e afectat de cuvintele spuse de latifundiarul din Pipera.

„Nu vreau să le ascult, dar, inevitabil, le asculți. Povestesc jucătorii în vestiar, mai vine cineva, îți mai pune pe televizor: «Ia uite, ai văzut pe TikTok ce a zis Nea Gigi?». E o plăcere să-l asculți.

Nici nu trebuie să te mai gândești. Da, e Nea Gigi. Îl știm deja de atâția ani de zile, pe noi chiar nu ne mai afectează cu nimic. Ne bucurăm că iese să-și facă talentul”, a mai spus Mihai Pintilii.