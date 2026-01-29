Sport

Aseară în Champions League, azi în SuperLiga! Face vizita medicală și semnează! Exclusiv

Echipa din SuperLiga e gata de un transfer important. Fotbalistul care tocmai a fost rezervă în meciul din Champions League vine să semneze în România.
Cristi Coste
29.01.2026 | 11:36
EXCLUSIV FANATIK
Transfer important pe care U Cluj e pe cale să-l facă
Cristiano Bergodi primește întăriri importante în lupta pe care o duce pentru calificarea în play-off. Jucătorul care tocmai a fost rezervă în duelul dintre Arsenal și Kairat, 3-2, din Champions League, va semna cu Universitatea Cluj. FANATIK a aflat că fotbalistul vine astăzi în România.

Fotbalistul de Champions League vine în România și semnează cu Universitatea Cluj

Campania de transferuri a celor de la Universitatea Cluj continuă, de data aceasta cu un jucător ce a evoluat în 5 meciuri din actuala ediție a Champions League. Din informațiile obținute de FANATIK, se pare că Jug Stanojev urmează să vină la Cluj în cursul zilei de joi, 29 ianuarie, pentru a efectua vizita medicală și pentru a semna cu formația pregătită de Cristiano Bergodi.

Jucătorul de bandă dreaptă, din Serbia, va veni liber de contract, iar înțelegerea cu formația ardeleană este totală, urmând să facă vizita medicală și să parafeze actele. Stanojev poate juca în banda dreaptă, atât ca fundaș, cât și ca mijlocaș, iar la Kairat a fost mai mult rezervă. În cele 5 meciuri de Champions League el a prins timp puțin pe gazon, în total 84 de minute. Despre acest subiect a scris și GSP.

Stanojev a fost crescut de Steaua Roșie Belgrad

Jucătorul sârb, în vârstă de 26 de ani, are în spate o școală de fotbal importantă, una din cele mai renumite din Europa, cea de la Steaua Roșie Belgrad. În 2020 pleca de la formația belgrădeană și mergea tot în campionatul din Serbia, la TSC Backa Topola. A mai trecut pe la Spartak și din 2024 a semnat cu Kairat, alături de care a produs surpriza în acest sezon, reușind calificarea în grupa principală din Champions League.

Fotbalistul de bandă a fost component al naționalelor de juniori ale Serbiei, de la U17 și până la U19. La Universitatea Cluj urmează să se lupte pentru un post de titular cu un alt fotbalist din spațiul ex-Iugoslav, Dino Mikanovic, dar și cu Andrei Coubiș, cel care poate îndeplini și rolul de fundaș central. În această ecuație se mai află și Alin Chinteș, tânărul fotbalist crescut de clujeni, care a primit însă puține minute.

Cum arată campania de transferuri a Universității Cluj din această iarnă

Ardelenii au căutat să se întărească, mai ales că sunt într-o luptă acerbă pentru o clasare între primele 6, iar prima mutare a fost aducerea lui Andrei Coubiș, de la AC Milan, jucător ce s-a aflat și pe lista celor de la Dinamo.

A urmat înregimentarea lui Oucasse Mendy, fotbalist francez adus din Belgia care poate evolua în extrema dreaptă a atacului. Acum, oficialii formației de pe Cluj Arena au ales să betoneze din nou defensiva prin aducerea lui Stanojev.

  • 700.000 de euro este cota de piață a lui Stanojev
  • 30.06.2027 era data la care contractul lui Stanojev cu Kairat Almaty ajungea la final
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
